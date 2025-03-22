Весенняя Таллиннска неделя моды, которая в этот раз проходит в Центре русской культуры, в пятницу завершилась яркой нотой. На подиуме было представлено все - от свадебных платьев мечты и сумасшедших фантазий молодых дизайнеров до стильной мужской одежды и по-настоящему роскошных модных изделий. Гламура, сюрпризов и восхищений было так много, что публика еще долго будет обсуждать это событие!

