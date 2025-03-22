В прошлый понедельник на пограничном пункте в Нарве у граждан стран Европейского Союза, которые пытались выехать из Эстонии или въехать в страну, были обнаружены запрещенные символы. Это не первый случай такого рода. «Перевозчики запрещенной символики - граждане разных стран. Например, среди них есть как эстонцы и россияне, так и граждане Европейского Союза и третьих стран», - говорит руководитель группы пограничного пункта «Нарва» Алар Трел.
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Каждую неделю на пограничных пунктах обнаруживается запрещенная символика. Представитель полиции: обычно люди добровольно сдают предметы
В прошлый понедельник на пограничном пункте в Нарве у граждан стран Европейского Союза, которые пытались выехать из Эстонии или въехать в страну, были обнаружены запрещенные символы. Это не первый случай такого рода. «Перевозчики запрещенной символики - граждане разных стран. Например, среди них есть как эстонцы и россияне, так и граждане Европейского Союза и третьих стран», - говорит руководитель группы пограничного пункта «Нарва» Алар Трел.
На прошлой неделе на пограничном пункте в Нарве при проверке багажа итальянского гражданина, выезжающего из Эстонии, была обнаружена эмблема с российской символикой. В его багаже была найдена нашивка с изображением танка и буквой V на ней.