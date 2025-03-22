ПОМОЖЕМ! «Врач года» Ле Валликиви борется с злокачественной опухолью: боли, от которых хочется лезть на стену

«Я живу теми чувствами, днями, неделями, которые вы мне подарили. И я безмерно благодарна за каждое мгновение», - благодарит Ле Валликиви Фонд борьбы с раком.

«Если бы не пожертвования, меня бы не было. Если бы не научно-техническая революция и развитие биологического лечения рака, я, вероятно, уже давно была бы мертва», - продолжает Валликиви. «Если бы не основанная на солидарности система здравоохранения Эстонии, Касса здоровья и налогоплательщики, у меня не было бы кого благодарить за последние шесть лет. Если бы не друзья, единомышленники, семья и коллеги, пациенты и учителя, хорошие люди Эстонии, моя жизнь была бы пустой и бессмысленной. Но, к счастью, это не так. Моя семья и я очень-очень благодарны!»

Валликиви говорит, что ее путь борьбы с раком начался шесть лет назад, в 2018 году. «Я только что вышла замуж за свою любовь, стала мачехой четырех сыновей в доме своей мечты», - говорит она, добавляя: «Я уже два года работала в центре здоровья своей мечты с командой мечты, занимаясь работой семейного врача - профессией, которая до сих пор остается моей страстью и хобби, и недавно начала руководить своей мечтой - некоммерческой организацией, Эстонским обществом семейных врачей, с коллегами, с которыми я до сих пор готова пройти через огонь, воду и медные трубы».