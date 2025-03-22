Фонд борьбы с раком Kingitud Elu сообщает в Facebook, что с декабря прошлого года помогает известному семейному врачу Ле Валликиви (47) в борьбе с злокачественной опухолью соединительных и мягких тканей. На трехмесячное лечение требуется около 6000 евро.
ПОМОЖЕМ! ⟩ «Врач года» Ле Валликиви борется с злокачественной опухолью: боли, от которых хочется лезть на стену
«Я живу теми чувствами, днями, неделями, которые вы мне подарили. И я безмерно благодарна за каждое мгновение», - благодарит Ле Валликиви Фонд борьбы с раком.
«Если бы не пожертвования, меня бы не было. Если бы не научно-техническая революция и развитие биологического лечения рака, я, вероятно, уже давно была бы мертва», - продолжает Валликиви. «Если бы не основанная на солидарности система здравоохранения Эстонии, Касса здоровья и налогоплательщики, у меня не было бы кого благодарить за последние шесть лет. Если бы не друзья, единомышленники, семья и коллеги, пациенты и учителя, хорошие люди Эстонии, моя жизнь была бы пустой и бессмысленной. Но, к счастью, это не так. Моя семья и я очень-очень благодарны!»
Валликиви говорит, что ее путь борьбы с раком начался шесть лет назад, в 2018 году. «Я только что вышла замуж за свою любовь, стала мачехой четырех сыновей в доме своей мечты», - говорит она, добавляя: «Я уже два года работала в центре здоровья своей мечты с командой мечты, занимаясь работой семейного врача - профессией, которая до сих пор остается моей страстью и хобби, и недавно начала руководить своей мечтой - некоммерческой организацией, Эстонским обществом семейных врачей, с коллегами, с которыми я до сих пор готова пройти через огонь, воду и медные трубы».
Валликиви признает, что никогда в своей жизни не не думала о болезни. «Но она не спрашивает о твоих мечтах и планах. Я только что вернулась из медового месяца, и через два часа я плакала в кабинете у коллеги, держа в руках научные статьи о моей болезни, о моем GIST, моей крайне агрессивной опухоли соединительных тканей, которая диагностируется только у одного человека из миллиона».
С 2016 года Ле Валликиви работает семейным врачом в центре семейных врачей Jürgenson в Таллинне и занимается семейной медициной с 2002 года, когда поступила в резидентуру.
В 2023 году она получила звание Врача года.
«Приглашение в дом Стенбока было как свет фар на дорогу, по которой бежит заяц, и дало небольшой откат моему исчезновению из публичной жизни. В то же время, конечно, я очень горжусь тем, что такие признания часто получают семейные врачи. Если посмотреть на лауреатов звания "Врач года" в прошлые годы, это большая честь стоять на пьедестале рядом с любимым семейным врачом Малль Лепиксоо. Ее отношение к жизни всегда было для меня примером», - сказала Валликийви тогда.