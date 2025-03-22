Таллиннская неделя моды - это место, где мода царит не только на подиуме, но и среди гостей. Здесь люди могут выразить свою индивидуальность через стиль. Когда встречаются креативность, мода и искусство, рождается нечто особенное, достойное звания лучших образов дня. Среди обладателей этого титула - как отечественные, так и зарубежные дизайнерские решения, стильные люди всех возрастов, а также сочетание экстравагантности и лаконичности. Но главное правило остается неизменным: хороший стиль требует вкуса, а не денег. Смотрите большую галерею!