Эстонский бренд, участвовавший в Нью-Йоркской неделе моды, получил приглашение на еще более крупное событие: мы не ожидали чего-то грандиозного

Эстонский модный бренд Haruu дебютировал в феврале на Нью-Йоркской неделе моды. На подиум вышла, среди прочих, и блогер Хеэлия Силламаа.

«Мы не продадим себя Victoria’s Secret», – смеясь, обещает создательница бренда Haruu Кристийне Ляэн-Вантси, когда ее спрашивают, о чем она мечтает теперь, получив приглашение на еще более крупное мероприятие после дебюта на Нью-Йоркской неделе моды.

Дело в том, что бренд уже пригласили вернуться в Нью-Йорк в сентябре этого года.

«Отправляясь на Нью-Йоркскую неделю моды, мы, честно говоря, не ожидали чего-то грандиозного. Наша главная ставка – на вневременные силуэты и качественные устойчивые материалы. Мы – минималистичный бренд, а сдержанность не всегда позволяет выделиться в вихре модной недели. Невероятным достижением для нас стало уже то, что нас упомянули в легендарном Elle и китайском Vogue», – объясняет один из создателей Haruu Вирко Вантси.

Решение принять приглашение на показ, который пройдет в сентябре на Таймс-сквер, было принято быстро. «Было бы глупо отказываться от такого предложения, даже несмотря на то, что участие в Неделе моды – это дорогостоящее мероприятие для небольшого бренда», – признается Кристийне.

Дорогостоящей неделя моды является не только для самого бренда, но и для зрителей. Билеты в первый ряд на таких показах стоят 625 долларов, раскрывает Вирко.

В этот раз вместе с брендом в качестве моделей в Нью-Йорк снова отправятся блогеры Мерлин Мийдо и Хеэлия Силламаа.

«Конечно, нас нельзя сравнивать с Кармен Касс, но мы сделаем все возможное, чтобы сиять на подиуме не менее ярко, а то и ярче, и показать всем, из какого теста сделаны женщины Тыстамаа и Вильянди», – с улыбкой сказала Мийдо.

Силламаа же признается, что была почти уверена: в этот раз им с Мерлин не достанется место на подиуме. «Я думала, что продюсеры вежливо откажут любителям-моделям».