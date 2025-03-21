15 марта в Таллинне с размахом отметили 5-летие известного клуба Biblioteq. Загляните в галерею и узнайте, кто побывал на этом празднике!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Шампанское рекой и яркая публика! Смотрите, кто пришел на день рождения столичного клуба Biblioteq
За пультом в этот вечер были диджеи Ingmar Jõela, Sten Zeider & Karl Klaus, DJ Uibs и Miami.
Салон Biblioteq, известный как место проведения популярной вечеринки Disco&Pasta, за пять лет организовал более 300 различных мероприятий - от частных торжеств, корпоративов, свадеб и дней рождений до изысканных ужинов с известными шеф-поварами и громких танцевальных вечеров с топовыми диджеями.
Кто пришел на вечеринку в честь дня рождения клуба - смотрите в галерее!