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ФОТО Максима Галкина беспокоят мошенники

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Максим Галкин в передаче Slavenības. Bez filtra
Максим Галкин в передаче Slavenības. Bez filtra Фото: Ekrānuzņēmums

48-летний юморист и шоумен Максим Галкин вышел на связь с подписчиками и рассказал о мошенниках, который распространяют рекламу от его имени. 

Фото статьи
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Никакие лохотроны я не рекламирую! Это мошенники!» - предупредил Максим Галкин своих фолловеров.

Он подчеркнул, что ничего не рекламирует. А вся достоверная информация только в его официальном аккаунте. 

Напомним, что недавно Максим Галкин анонсировал свой приезд в Таллинн. Артист выступит 11 декабря в концертном зале Alexela.

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