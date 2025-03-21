48-летний юморист и шоумен Максим Галкин вышел на связь с подписчиками и рассказал о мошенниках, который распространяют рекламу от его имени.
ФОТО ⟩ Максима Галкина беспокоят мошенники
«Никакие лохотроны я не рекламирую! Это мошенники!» - предупредил Максим Галкин своих фолловеров.
Он подчеркнул, что ничего не рекламирует. А вся достоверная информация только в его официальном аккаунте.
Напомним, что недавно Максим Галкин анонсировал свой приезд в Таллинн. Артист выступит 11 декабря в концертном зале Alexela.