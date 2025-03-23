СМИ: Европейские туристы боятся ездить в США после серии жестких задержаний на границе

Однако в прошлом месяце, когда они возвращались из Тихуаны, американские пограничники надели наручники на саму Тайлер, гражданку США, и приковали ее цепью к скамейке, в то время как ее жених был обвинен в нарушении правил его 90-дневного туристического пребывания в США.

Через четыре часа Тайлер разрешили уехать, но она заявила, что ей не дали никакой информации о местонахождении ее жениха. В итоге Лукас провел 16 дней в переполненном иммиграционном центре содержания под стражей США, прежде чем ему разрешили вылететь домой в Германию.

При этом девушка отметила, что у ее парня возникли проблемы во время общения с пограничниками, поскольку английский не его родной язык. Когда же она предложила помочь ему с переводом или вызвать другого переводчика, ей в этом отказали. Теперь Тайлер готовится подать в суд на правительство США.

Похожий инцидент произошел с еще одной немецкой туристкой, Джессикой Бреше, которую остановили на пограничном переходе Тихуаны 25 января, после чого она провела более шести недель взаперти, в том числе более недели в одиночной камере.

Тем временем, туристка из Уэльса Бекки Берк провела почти три недели в центре содержания под стражей на канадской границе, а канадка Жасмин Муни, актриса и предприниматель с рабочей визой, задержанная на границе Тихуаны, провела 12 дней под стражей.