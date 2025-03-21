Недавно депутат Рийгикогу Александр Чаплыгин оказался в неловкой ситуации из-за вопроса о рекламе товаров для взрослых, адресованного премьер-министру. Чаплыгин объясняет, что его неправильно поняли, и поскольку на том заседании он не смог задать уточняющий вопрос, в понедельник он вновь обратится к главе правительства.
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«Премьер-министр неправильно понял!» Александр Чаплыгин вновь задаст вопрос о рекламе товаров для взрослых
В понедельник на инфочасе Рийгикогу депутат Александр Чаплыгин задал премьер-министру следующий вопрос: