«Премьер-министр неправильно понял!» Александр Чаплыгин вновь задаст вопрос о рекламе товаров для взрослых

«У меня вопрос, который касается русской редакции Delfi. Ну вот, открываем, читаем: реклама... игрушки из магазинов, реклама свингер-клубов, подробные статьи о порнофильмах в Эстонии, интервью с порноактерами. Как вы думаете, является ли это именно тем контентом, который должно финансировать государство?» - спросил Чаплыгин.