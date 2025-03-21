Настя Каменских подогрела слухи о разводе с Потапом новой песней о конце любви

Как известно, пользователи, когда исполнительница показала отрывок трека в сети, заподозрили ее в плагиате. Они сравнили композиции и заметили сходство между ее песней и хитом Flashbacks румынской певицы Inna. Правда, сама Каменских не отреагировала на упреки и все же выпустила полную версию трека.

В нем она поет о любви, которая завершилась, хотя оба партнера верили в чувства на всю жизнь. По словам артистки, композиция была написана на основе ее собственных переживаний.

Она говорит, что написала песню, когда чувствовала, что у каждой истории любви есть свой конец. Таким образом звезда подогрела слухи о разводе с рэпером Потапом.

В сети уже длительное время поговаривают, что пара больше не вместе, хотя и официально не расторгли брак. Они не делятся совместными кадрами и не показываются на публике. А на днях продюсер во время концерта поцеловал другую и пошутил на тему развода с Анастасией.

«Когда мы заканчиваем, порой невероятно важные для нас отношения, которые заполонили собой все сердце и всю Вселенную, то остаемся один на один с собой. Честными, как никогда. И тогда мы проживаем разные стадии принятия ситуации - от острой боли до понимания, что все лучшее впереди.

В этом процессе ты собираешь себя по частям, что бывает больно и нелегко. То, что казалось вечным, может исчезнуть, а любовь - оказаться ошибкой. Но даже через боль и потери я верю в то, что искренняя любовь существует!» - написала Каменских.