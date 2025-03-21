«Мысли о том, чтобы вынести его и оставить около мусорного бака, даже не возникало»: житель Ласнамяэ поднял важный вопрос об утилизации

Руководитель отдела по связям с общественностью Tallinna Ringmajanduskeskus Юхан Хиндов отмечает, что электронные устройства, включая любые виды телевизоров, принимают все пункты приема отходов Ringmajanduskeskus в Таллинне, а также пункт Ringmajanduskeskus в Лиллекюла. В Таллинне действует четыре пункта приема отходов - в Пяэскюла, Рахумяэ, Пальяссааре и Пярнамяэ.

Адреса пунктов приема отходов:

Пункт в Пальяссааре - Пальяссааре пыйк, 5, Пыхья-Таллинн;

Пункт в Пярнамяэ - Ристайя теэ, 8/Пярнамяэ теэ, 36;

Пункт в Пяэскюла - Раба, 40;

Пункт в Рахумяэ - Рахумяэ теэ, 5a.

До конца марта пункты приема отходов работают с 14:00 до 19:00, но с 1 апреля пункты приема отходов, управляемые Tallinna Ringmajanduskeskus, переходят на летний режим работы. Таким образом, с 1 апреля пункты в Пальяссааре, Пяэскюла, Рахумяэ и Пярнамяэ будут открыты по будням с 12:00 до 20:00, а по выходным - с 10:00 до 18:00. Часы работы Ringmajanduskeskus в Лиллекюла не изменятся: он продолжит работать по будням с 11:00 до 18:00, а по выходным - с 10:00 до 15:00.

Все пункты приема отходов в Таллинне закрыты в государственные праздники. Пункты приема отходов, а также пункты приема опасных отходов (электронику туда сдавать нельзя) будут закрыты в Страстную пятницу 18 апреля, в День весны 1 мая, а также в День победы и на Иванов день - 23 и 24 июня. Закрыты они будут и в День восстановления независимости 20 августа.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Tallinna Ringmajanduskeskus.