Телевизор жителя Ласнамяэ сломался перед католическим Рождеством и вот уже три месяца пылиться в углу одной из комнат у него дома. А куда выкинуть большое устройство - он не знает.
«Мысли о том, чтобы вынести его и оставить около мусорного бака, даже не возникало»: житель Ласнамяэ поднял важный вопрос об утилизации
Часто ли мы задумываемся о правильной утилизации того или иного мусора? Кажется, что в наше время, когда активно продвигается философия осознанного потребления и тема экологии, люди действительно стали реже выкидывать ненужные вещи в бак для общего мусора. Но даже несмотря на это проблема все-таки стоит довольно остро: возникают недовольные соседи и выписываются штрафы. Разбираемся, как же правильно.
Юрий заметил рядом с многоквартирным домом телевизор, который кто-то оставил около мусорного бака. «У меня дома тоже уже несколько месяцев стоит нерабочий телевизор, а куда его утилизировать - не знаю. Но мысли о том, чтобы просто вынести его на улицу и оставить около мусорного бака, даже не возникало», - говорит он.
По словам жителя столичного района, он не уверен, что по закону электронику можно оставлять около обычных мусорных баков или выкидывать в них. «Там ведь и металл, и пластик. Кто знает, вдруг товариществу потом придет огромный штраф, оплачивать который придется мне», - объясняет Юрий свои опасения.
Руководитель бюро отходов Департамента окружающей среды Хелен Акенпярг объясняет, что различные устройства и отходы нельзя оставлять рядом с обычными контейнерами для мусора. За засорение окружающей среды предписание или штраф могут наложить как местное самоуправление, так и Департамент окружающей среды.
«Электронные устройства можно сдать в пункт приема отходов. В данном случае проблема скорее в незнании того, что во многих местных самоуправлениях такие отходы можно сдать бесплатно. В городах и волостях сбор использованной электроники может быть организован по-разному. Точную информацию можно найти на сайте местного самоуправления», - говорит Акенпярг.
Департамент окружающей среды напоминает:
- Сдача электронных отходов в переработку приносит многократную пользу окружающей среде.
- Электронное устройство, выброшенное в общий мусор, представляет угрозу окружающей среде как из-за непосредственного загрязнения, так и из-за необходимости добычи новых материалов.
- Если частное лицо покупает в магазине электрическое или электронное устройство, например, телевизор, холодильник или радио, магазин обязан принять старое аналогичное устройство. Если при покупке нового устройства старое не было принесено сразу, магазин может отказаться принимать его позже.
- Небольшие электронные устройства размером до 25 сантиметров по длине стороны обязаны бесплатно принимать все магазины площадью более 400 квадратных метров, продающие любую электронику, даже если покупка нового устройства не осуществляется. Возвращаемая электроника должна быть комплектной (электропровода, кнопки, пульты и другие аксессуары не относятся к числу обязательных частей). Некомплектные электронные отходы принимаются только за плату.
Руководитель отдела по связям с общественностью Tallinna Ringmajanduskeskus Юхан Хиндов отмечает, что электронные устройства, включая любые виды телевизоров, принимают все пункты приема отходов Ringmajanduskeskus в Таллинне, а также пункт Ringmajanduskeskus в Лиллекюла. В Таллинне действует четыре пункта приема отходов - в Пяэскюла, Рахумяэ, Пальяссааре и Пярнамяэ.
Адреса пунктов приема отходов:
Пункт в Пальяссааре - Пальяссааре пыйк, 5, Пыхья-Таллинн;
Пункт в Пярнамяэ - Ристайя теэ, 8/Пярнамяэ теэ, 36;
Пункт в Пяэскюла - Раба, 40;
Пункт в Рахумяэ - Рахумяэ теэ, 5a.
До конца марта пункты приема отходов работают с 14:00 до 19:00, но с 1 апреля пункты приема отходов, управляемые Tallinna Ringmajanduskeskus, переходят на летний режим работы. Таким образом, с 1 апреля пункты в Пальяссааре, Пяэскюла, Рахумяэ и Пярнамяэ будут открыты по будням с 12:00 до 20:00, а по выходным - с 10:00 до 18:00. Часы работы Ringmajanduskeskus в Лиллекюла не изменятся: он продолжит работать по будням с 11:00 до 18:00, а по выходным - с 10:00 до 15:00.
Все пункты приема отходов в Таллинне закрыты в государственные праздники. Пункты приема отходов, а также пункты приема опасных отходов (электронику туда сдавать нельзя) будут закрыты в Страстную пятницу 18 апреля, в День весны 1 мая, а также в День победы и на Иванов день - 23 и 24 июня. Закрыты они будут и в День восстановления независимости 20 августа.
Дополнительную информацию можно найти на сайте Tallinna Ringmajanduskeskus.
Руководитель отдела обслуживания Пыхьяского региона Eesti Keskkonnateenused Катрин Аллер подтверждает, что правильная утилизация электронных устройств, включая неисправные телевизоры, имеет большое значение как с точки зрения охраны окружающей среды, так и с точки зрения законодательства.
«Такие устройства нельзя оставлять рядом с обычными контейнерами для мусора или выбрасывать в бытовые отходы. Это противоречит правилам обращения с отходами местных самоуправлений и может повлечь за собой штраф, особенно если устройство оставлено в общественном месте или возле контейнеров многоквартирных домов», - добавляет она.
Аллер предложила варианты утилизации электронных отходов:
- Пункты приема отходов Таллинна бесплатно принимают электронику. Например, такие устройства можно сдать в пункты на Пярнамяэ, Рахумяэ или Пальяссааре.
- Крупные сети магазинов электроники, такие как Euronics, Expert и Klick, принимают старую технику при покупке нового устройства или если старый прибор ранее был приобретен у них.
- В некоторых самоуправлениях регулярно проводятся акции по сбору электронных отходов, в рамках которых можно бесплатно сдать технику в определенное время и в определенном месте.
- В Эстонии работают организации, такие как EES-Ringlus и Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus, которые занимаются сбором и утилизацией электронных отходов для предприятий.
- Если нет возможности самостоятельно доставить отходы в пункт приема, можно обратиться к оператору по вывозу отходов. Эта услуга, как правило, платная, а ее стоимость зависит от объема отходов и местоположения.
«Электронику нельзя оставлять рядом с обычными контейнерами или выбрасывать в смешанные отходы. В Таллинне и других городах есть удобные решения для правильной утилизации. В крупных торговых центрах также предусмотрены пункты приема батареек и электронных сигарет», - подытожила Аллер.