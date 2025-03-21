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ВИДЕО На шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП: машины вылетели в поле

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Фото статьи
Фото: Kaader videost

В пятницу около 13:30 на шоссе Таллинн-Тарту в районе Кяревере произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, на данный момент известно, что авария на шоссе Таллинн-Тарту в районе Кяревере произошла около 13:30.

По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля, которые после аварии вылетели в поле. В каждой машине находился только водитель, сейчас их осматривают медики. Точные обстоятельства происшествия уточняются.

Новость дополняется.

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