В пятницу около 13:30 на шоссе Таллинн-Тарту в районе Кяревере произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля.
ВИДЕО ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП: машины вылетели в поле
По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, на данный момент известно, что авария на шоссе Таллинн-Тарту в районе Кяревере произошла около 13:30.
По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля, которые после аварии вылетели в поле. В каждой машине находился только водитель, сейчас их осматривают медики. Точные обстоятельства происшествия уточняются.
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