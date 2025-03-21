ВИДЕО На шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП: машины вылетели в поле

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, на данный момент известно, что авария на шоссе Таллинн-Тарту в районе Кяревере произошла около 13:30.

По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля, которые после аварии вылетели в поле. В каждой машине находился только водитель, сейчас их осматривают медики. Точные обстоятельства происшествия уточняются.