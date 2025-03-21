Принц Уильям находится с двухдневным визитом в Эстонии. В четверг, во время встречи с жителями Таллинна, произошел забавный момент: Уильям увидел одного и того же фаната уже второй раз за день. «Я тебя уже видел!» - воскликнул принц.
ВИДЕО ⟩ «Я тебя уже видел!» Принц Уильям узнал фаната из Эстонии
42-летний Уильям поприветствовал горожан в квартале Теллискиви. Там принц сделал с фанатами множество фотографий, принял подарки и погладил приведенных собак.
Как сообщает Daily Mail, принц Уэльский узнал жителя Таллинна, который пришел его поприветствовать уже второй раз за день.
«Я тебя уже видел! У меня хорошая память на лица!» - пошутил принц Уэльский и тут же подошел, чтобы погладить собаку другого таллиннца. Этот момент развеселил собравшихся.
@dailymailroyals "Caught in the act! 😆 Prince William recognizes an Estonian fan who cheekily tried to sneak around for a second meet-and-greet. 😂👀 🎥 Rebecca English #news #royalnews #princewilliam #estonia🇪🇪 ♬ original sound - Daily Mail Royals