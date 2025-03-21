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Идея авиарейсов без детей вызвала споры

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Если вам хоть раз доводилось летать рядом с плачущим младенцем, вы наверняка ловили себя на мысли, как приятно было бы оказаться на рейсе без детей. Компании вроде Virgin Voyages, Viking и P&O уже давно предлагают путешествия без детей - так почему бы другим авиакомпаниям не последовать их примеру?

Некоторые авиакомпании уже ввели «тихие зоны», куда не допускаются дети младше определенного возраста. В 2023 году турецкий перевозчик Corendon Airlines объявил о создании таких зон на своих рейсах, что вызвало бурную реакцию.

Читатели издания Metro встали на защиту идеи бездетных зон. Неожиданно, ее поддержали и многие родители.

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