Идея авиарейсов без детей вызвала споры

Если вам хоть раз доводилось летать рядом с плачущим младенцем, вы наверняка ловили себя на мысли, как приятно было бы оказаться на рейсе без детей. Компании вроде Virgin Voyages, Viking и P&O уже давно предлагают путешествия без детей - так почему бы другим авиакомпаниям не последовать их примеру?