В четверг, 20 марта, стартовала Таллиннская неделя моды. Мы пообщались с самыми стильными гостями мероприятия и узнали, что они думают о месте проведения крупнейшего модного события в Эстонии. Смотрите видео!
ВИДЕО ⟩ Иконы стиля заполонили Центр русской культуры: «В Эстонии только у нас с Ану Саагим есть такие!»
Своим шикарным образом Андрей привлек внимание всех гостей Талллиннской недели моды. На мероприятии он появился в черном пальто с широкими плечами от бренда Namiliа, дополнив образ винтажными очками Emporio Armani, сережкой из Zara, которую он прицепил к галстуку вместо броши и укладкой с эффектом мокрых волосё от профессионалов из AnnaHair. Но самое главное - сумка. «Это моя любимейшая сумка. В Эстонии только у нас с Ану Саагим есть такие!» - отмечает фэшн-стилист.
Модный эксперт уверен, если уметь правильно стилизовать вещи - любой образ может стать интересным. «Но джинсы скинни на мужчинах - фэшн ред флаг (тревожный звоночек в моде - прим. ред.), - смеется Андрей. - Мне кажется, можно выбрать прямой крой и не пугать всех своими обтягивающими ляжками».
«У меня есть две любимые вещи в гардеробе - корсет и бахрома. И именно они сегодня использованы в моем образе», - отмечает дизайнер Диана Денисова, которая блеснула в первый день Недели моды в наряде, сочетающем в себе два цвета: черный и фуксию. «Еще могу обратить внимание на брошки, потому что это тоже тренд. Их можно накалывать абсолютно на все части одежды, куда нравится! К образу я решила добавить брошь в виде ручки - она меня как будто бы поддерживает!» - добавляет модельер.
Если говорить о том, что Денисовой в моде не нравится, так это небрежность. «Сейчас идет как раз тенденция к тому, что одежда может выглядеть немножечко небрежно. Например, джинсы от Balenciaga, которые выглядят как будто бы грязными или кроссовки, которые смотрятся также. Я понимаю и могу объяснить, почему это тренд», - говорит дизайнер. - Но мне это не нравится. Я все-таки за красоту, за эстетику и за изящество».
Она также признается, что выбор места проведения весенней Недели моды, считает необычным: «Я знала об этом достаточно давно, и у меня не возникало никаких разногласий с этим местом. Сейчас мне немножко странно, но я думаю, это из-за того, что я еще не привыкла - прошли только первые показы. А вообще очень здорово!»
Напомним, обычно осенние показы проходят в «Котле культуры», а весной организаторы экспериментируют с местом проведения. В прошлом году выбор пал на водный центр Kalev Spa, а в этот раз - на Центр русской культуры.
Столичный стилист Карина Тищишина также отмечает: место проведения весенней Недели моды ее удивил. «Мы каким-то шикарным образом сели наверху, и очень у нас классный вид. А так мне, наверное, больше понравилось, как было в прошлый раз в "Котле культуры". Но для разнообразия, мне кажется, - интересно», - говорит она.
На Неделю моды Тищишина пришла в красной рубашке, лосинах, поверх которых надела прозрачное черное платье. Пикантности образу добавляет широкий ремень, которым стилист опоясала свою грудь, и пушистая сумка.
Смотрите видео, чтобы узнать, о чем еще признались модники!