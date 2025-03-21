ВИДЕО Иконы стиля заполонили Центр русской культуры: «В Эстонии только у нас с Ану Саагим есть такие!»

Своим шикарным образом Андрей привлек внимание всех гостей Талллиннской недели моды. На мероприятии он появился в черном пальто с широкими плечами от бренда Namiliа, дополнив образ винтажными очками Emporio Armani, сережкой из Zara, которую он прицепил к галстуку вместо броши и укладкой с эффектом мокрых волосё от профессионалов из AnnaHair. Но самое главное - сумка. «Это моя любимейшая сумка. В Эстонии только у нас с Ану Саагим есть такие!» - отмечает фэшн-стилист.

Модный эксперт уверен, если уметь правильно стилизовать вещи - любой образ может стать интересным. «Но джинсы скинни на мужчинах - фэшн ред флаг (тревожный звоночек в моде - прим. ред.), - смеется Андрей. - Мне кажется, можно выбрать прямой крой и не пугать всех своими обтягивающими ляжками».

«У меня есть две любимые вещи в гардеробе - корсет и бахрома. И именно они сегодня использованы в моем образе», - отмечает дизайнер Диана Денисова, которая блеснула в первый день Недели моды в наряде, сочетающем в себе два цвета: черный и фуксию. «Еще могу обратить внимание на брошки, потому что это тоже тренд. Их можно накалывать абсолютно на все части одежды, куда нравится! К образу я решила добавить брошь в виде ручки - она меня как будто бы поддерживает!» - добавляет модельер.