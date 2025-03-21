Как сообщает Der Spiegel, в этом лакомстве, которое позиционируется как шоколад премиум-класса, содержатся канцерогены. Отмечается, что немецкая потребительская организация Stiftung Warentest отправила в лабораторию шесть различных плиток дубайского шоколада. Результаты оказались в основном неутешительными.
В дубайском шоколаде обнаружили опасные вещества
«Ни одна из протестированных дубайских шоколадок не предлагает выдающегося качества или особых вкусовых ощущений, которые бы оправдывали иногда высокую цену. Наоборот: два шоколада из Дубая были даже значительно загрязнены вредными веществами», - заявили в Stiftung Warentest.
В тестировании участвовали шоколадки стоимостью от 7 евро до 25 евро за 100 граммов. Четыре из шести продуктов не должны были продаваться, поскольку списки ингредиентов и информация о питательной ценности были неправильными или неполными. В некоторых случаях также отсутствовала обязательная информация для аллергиков.
Некоторые образцы явно содержали 3-монохлорпропандиол и глицидиловый эфир. Эти жирные загрязнители часто встречаются в рафинированном пальмовом масле и считаются потенциально канцерогенными. Продукт Le Damas также был значительно загрязнен афлатоксинами плесени - канцерогенными веществами, которые широко распространены в фисташках.
«От употребления шоколада не стоит ожидать никаких последствий для здоровья. Однако, такие выводы о наличии вредных веществ несовместимы с обещанием высокого качества», - акцентировали в Stiftung Warentest.