В дубайском шоколаде обнаружили опасные вещества

«Ни одна из протестированных дубайских шоколадок не предлагает выдающегося качества или особых вкусовых ощущений, которые бы оправдывали иногда высокую цену. Наоборот: два шоколада из Дубая были даже значительно загрязнены вредными веществами», - заявили в Stiftung Warentest.

В тестировании участвовали шоколадки стоимостью от 7 евро до 25 евро за 100 граммов. Четыре из шести продуктов не должны были продаваться, поскольку списки ингредиентов и информация о питательной ценности были неправильными или неполными. В некоторых случаях также отсутствовала обязательная информация для аллергиков.

Некоторые образцы явно содержали 3-монохлорпропандиол и глицидиловый эфир. Эти жирные загрязнители часто встречаются в рафинированном пальмовом масле и считаются потенциально канцерогенными. Продукт Le Damas также был значительно загрязнен афлатоксинами плесени - канцерогенными веществами, которые широко распространены в фисташках.

«От употребления шоколада не стоит ожидать никаких последствий для здоровья. Однако, такие выводы о наличии вредных веществ несовместимы с обещанием высокого качества», - акцентировали в Stiftung Warentest.​