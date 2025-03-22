ГОРОСКОП НА 22 МАРТА Близнецам стоит обратить внимание на здоровье, а Львам – быть осторожными в поездках

Скорпион

Подходящий день для решения проблем в романтических отношениях и перемен в личной жизни. Ваша интуиция очень сильна; именно она подскажет, как следует действовать, чтобы избежать осложнений и не ранить любимого человека. Несколько сложнее поладить с родственниками: их реакция на ваши поступки и высказывания непредсказуема; в любом случае, старайтесь никого не обижать, иначе любой мелкий конфликт разрастется до масштабов грандиозной катастрофы. Полезным будет общение со старшими и более опытными друзьями, чьи советы окажутся очень разумными.

Это удачный день для начала новых дел, можно также строить долгосрочные планы или ставить перед собой новые цели. Ваша сила – в умении правильно оценить собственные возможности и шансы на успех, вовремя отказавшись от заведомо провальных проектов.

Стрелец

Настроение Стрельцов переменчиво, поэтому представителям этого знака непросто будет поладить с окружающими. Постарайтесь не реагировать слишком остро на советы и критику, спокойно принимайте помощь, даже если в ней нет необходимости – сейчас не время ссориться с близкими из-за пустяков. Нежелательны поездки; давно запланированные путешествия могут обернуться разочарованиями и привести к серьезным финансовым потерям.

Сейчас вы склонны несколько переоценивать свои возможности, а потому часто беретесь за сложные дела без всякой подготовки. Между тем, есть шанс значительно облегчить себе жизнь, переложив часть груза забот на чужие плечи.

Козерог