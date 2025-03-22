Убирать - не всегда приятно, но это необходимо. Однако иногда бывает так, что обычные методы уборки не всегда помогают. Именно поэтому на помощь приходят эксперты со своими полезными лайфхаками, пишет Униан.
Как убрать неприятный запах в холодильнике: элементарный лайфхак с одним средством
Среди них - простой способ избавиться от неприятных запахов в холодильнике, пишет Express. Из-за большого количества продуктов, хранящихся в холодильнике, запахи могут смешиваться, а если продукты начинают портиться, аромат становится особенно неприятным.
Чтобы устранить нежелательные запахи, блогер Джорджия предложила простой трюк с использованием всего одного натурального ингредиента.
Она объяснила, что пищевая сода - лучшее решение. Достаточно просто насыпать немного соды в миску и поставить ее в холодильник. В итоге - она поглотит весь «ужасный» запах.
Сообщается, что пищевая сода давно считается одним из лучших натуральных средств для очистки различных поверхностей в доме, но она также является мощным дезодорантом. Как щелочное вещество, сода помогает устранить неприятные запахи, нейтрализуя кислые соединения, вызывающие неприятный аромат.
Этот процесс происходит за счет химической реакции: изменяется уровень pH запаха, и в результате выделяются менее пахучие соединения. Она действует аналогично многим освежителям воздуха.
Эксперты KitchenAid отметили, что в зависимости от источника неприятного запаха его устранение может занять до трех дней. Также они посоветовали заменять соду по мере необходимости.
Еще один клининговый мастер предложила и другие натуральные ингредиенты, которые могут помочь избавиться от неприятных запахов, включая активированный уголь, уксус, лимоны и кофейную гущу.