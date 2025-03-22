Как убрать неприятный запах в холодильнике: элементарный лайфхак с одним средством

Среди них - простой способ избавиться от неприятных запахов в холодильнике, пишет Express. Из-за большого количества продуктов, хранящихся в холодильнике, запахи могут смешиваться, а если продукты начинают портиться, аромат становится особенно неприятным.

Чтобы устранить нежелательные запахи, блогер Джорджия предложила простой трюк с использованием всего одного натурального ингредиента.

Она объяснила, что пищевая сода - лучшее решение. Достаточно просто насыпать немного соды в миску и поставить ее в холодильник. В итоге - она поглотит весь «ужасный» запах.

Сообщается, что пищевая сода давно считается одним из лучших натуральных средств для очистки различных поверхностей в доме, но она также является мощным дезодорантом. Как щелочное вещество, сода помогает устранить неприятные запахи, нейтрализуя кислые соединения, вызывающие неприятный аромат.

Этот процесс происходит за счет химической реакции: изменяется уровень pH запаха, и в результате выделяются менее пахучие соединения. Она действует аналогично многим освежителям воздуха.

Эксперты KitchenAid отметили, что в зависимости от источника неприятного запаха его устранение может занять до трех дней. Также они посоветовали заменять соду по мере необходимости.

Еще один клининговый мастер предложила и другие натуральные ингредиенты, которые могут помочь избавиться от неприятных запахов, включая активированный уголь, уксус, лимоны и кофейную гущу.