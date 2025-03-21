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МИЛОЕ ВИДЕО Нублу – первая эстонская звезда, которую принц Уильям почесал за ухом

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Фото статьи
Фото: Erakogu

Принц Уэльский Уильям находится в Эстонии с двухдневным визитом. Вчера он встретился с горожанами в квартале Теллискиви, где особое внимание уделил пушистику Нублу - любимцу зрителей утреннего шоу Telehommik.

Нублу уже покорил сердца телезрителей. Светские мероприятия ему тоже не в новинку - год назад он вместе с хозяевами Каяром и Карин Касе побывал на церемонии вручения премии в области кинематографии и телевидения ​(EFTA). Теперь же пес встретился с принцем Уильямом.

Встреча Нублу с принцем Уильямом.
Встреча Нублу с принцем Уильямом. Фото: Erakogu

«Кто это?» - спросил принц Уильям у хозяйки Нублу. «Это Нублу, он родом из Шотландии», - ответила Касе. «Нублу? Очень интересное имя», - прокомментировал принц. «Это шотландская собака, так что, можно сказать, королевский подданный», - добавила хозяйка. «Вижу, за ним хорошо ухаживают… Очень мило. Рад с тобой познакомиться», - сказал принц Уильям.

Смотрите видео!

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