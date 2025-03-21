МИЛОЕ ВИДЕО Нублу – первая эстонская звезда, которую принц Уильям почесал за ухом

Нублу уже покорил сердца телезрителей. Светские мероприятия ему тоже не в новинку - год назад он вместе с хозяевами Каяром и Карин Касе побывал на церемонии вручения премии в области кинематографии и телевидения ​(EFTA). Теперь же пес встретился с принцем Уильямом.