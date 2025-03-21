ВИДЕО «Королевское селфи не удалось!» Оплошность принца Уильяма во время визита в Эстонию заставила толпу ахнуть

42-летнего принца Уильяма вечером встречали жители Таллинна в квартале Теллискиви. Там он фотографировался с поклонниками, принимал подарки и гладил приведенных собак.

Селфи Уильям делал сам - держа телефон в руках и позируя вместе с десятками фанатов. Как отмечает Daily Mail, во время фотографирования из рук принца выпал прикрепленный к телефону пауэрбанк. Хотя Уильям быстро поднял его с земли, толпа ахнула от неожиданности.