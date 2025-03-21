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ВИДЕО «Королевское селфи не удалось!» Оплошность принца Уильяма во время визита в Эстонию заставила толпу ахнуть

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Фото статьи
Фото: Madis Veltman

Принц Уэльский Уильям находится в Эстонии с двухдневным государственным визитом. В четверг, во время встречи с народом, произошел небольшой конфуз, о котором написало даже британское издание Daily Mail.

42-летнего принца Уильяма вечером встречали жители Таллинна в квартале Теллискиви. Там он фотографировался с поклонниками, принимал подарки и гладил приведенных собак.

Селфи Уильям делал сам - держа телефон в руках и позируя вместе с десятками фанатов. Как отмечает Daily Mail, во время фотографирования из рук принца выпал прикрепленный к телефону пауэрбанк. Хотя Уильям быстро поднял его с земли, толпа ахнула от неожиданности.

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