ВИДЕО «Королевское селфи не удалось!» Оплошность принца Уильяма во время визита в Эстонию заставила толпу ахнуть

Принц Уэльский Уильям находится в Эстонии с двухдневным государственным визитом. В четверг, во время встречи с народом, произошел небольшой конфуз, о котором написало даже британское издание Daily Mail.
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42-летнего принца Уильяма вечером встречали жители Таллинна в квартале Теллискиви. Там он фотографировался с поклонниками, принимал подарки и гладил приведенных собак.