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ФОТО Новая цена выставленной на продажу квартиры изумила жителей Эстонии

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Цена квартиры на портале недвижимости kv.ee.
Цена квартиры на портале недвижимости kv.ee. Фото: Ekraanitõmmis

В соцсетях обсуждают объявление о продаже недвижимости, в котором цену квартиры хотели снизить, но вместо этого стоимость возросла почти в десять раз.

Внимание на портале недвижимости kv.ee привлекает цена квартиры, расположенной в бревенчатом доме на улице Пуйестеэ в районе Юлейыэ, Тарту. Цену недвижимости стали активно обсуждать в Facebook-группе Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt. «С новой стоимостью произошло "небольшое" изменение цены», - пишет автор поста, добавляя к публикации объявление о продаже квартиры. 

Скриншот объявления.
Скриншот объявления. Фото: Ekraanitõmmis

Изначальная цена отремонтированной трехкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров составляла 109 000 евро. Планировалось снизить цену до 105 000 евро, но по ошибке к цене приписали лишний нолик, что привело к новой стоимости в 1 050 000 евро. «Ну ведь ноль - это не число», - шутят в комментариях. В обсуждениях эту квартиру также сравнивают с жемчужинами из-за ее цены. 

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