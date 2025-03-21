ФОТО Новая цена выставленной на продажу квартиры изумила жителей Эстонии

Внимание на портале недвижимости kv.ee привлекает цена квартиры, расположенной в бревенчатом доме на улице Пуйестеэ в районе Юлейыэ, Тарту. Цену недвижимости стали активно обсуждать в Facebook-группе Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt. «С новой стоимостью произошло "небольшое" изменение цены», - пишет автор поста, добавляя к публикации объявление о продаже квартиры.

Изначальная цена отремонтированной трехкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров составляла 109 000 евро. Планировалось снизить цену до 105 000 евро, но по ошибке к цене приписали лишний нолик, что привело к новой стоимости в 1 050 000 евро. «Ну ведь ноль - это не число», - шутят в комментариях. В обсуждениях эту квартиру также сравнивают с жемчужинами из-за ее цены.