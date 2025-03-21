ФОТО И ВИДЕО Группу Guns N' Roses покинул культовый музыкант

«Группа благодарит Фрэнка за его дружбу, креативность и прочное присутствие на протяжении последних 19 лет и желает ему успехов в следующей главе его музыкального путешествия. Фрэнк впервые присоединился к GNR во время концерта в июне 2006 года, помогая связать ритм-секцию во время последующих туров, включая их недавние выступления с воссоединившимся трио Эксла Роуза, Слэша и Даффа Маккагана. Его последнее выступление с группой состоялось 5 ноября 2023 года в Мексике», - гласит пост.​

В публикации - фотографии Фрэнка с группой, стоящей перед зрителями на стадионе, а затем его самого за барабанной установкой на сцене. Феррер является самым долгоиграющим барабанщиком группы, которая сменила в общей сложности шесть барабанщиков с момента своего создания в 1985 году.

«Спасибо, Фрэнк. За дружбу, креативность и уверенное присутствие на протяжении последних 19 лет», - говорится в подписи.

До Феррера в качестве барабанщиков коллектива выступали Роб Гарднер, Стивен Адлер, Мэтт Сорум, Джош Фриз и Брайан Мантия. В настоящее время в состав группы входят Слэш, Дафф Маккаган, Диззи Рид, Ричард Фортус и Мелисса Риз, пишет Фокус.