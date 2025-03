ФОТО И ВИДЕО Группу Guns N' Roses покинул культовый музыкант

Феррер заменил в качестве барабанщика Мантию, и сначала предполагалось, что он будет сессионным участником, но в конечном итоге его пригласили остаться в группе. Он успел посотрудничать с The Psychedelic Furs и Tool, принял участие в нескольких турах с группой, включая Not In This Lifetime… и Guns N'Roses 2023.