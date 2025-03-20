В интимной жизни все хотят довести своего партнера до небесного блаженства и роскошно удовлетворить, но иногда получается так, что мужчины думают, будто делают что-то невероятное, в то время как женщины закатывают глаза и считают секунды до окончания. Да, господа, некоторые из ваших «беспроигрышных приемов» на самом деле могут быть полным провалом!
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ТОП-10 ⟩ Эстонки откровенно рассказали о том, что мужчины делают в постели, а женщины на самом деле ненавидят
Вот приемы в сексе, которые мужчины часто используют в постели, думая, что женщины их обожают. Увы, это не так – и на самом деле эти привычки и манеры давно пора отправить в небытие.