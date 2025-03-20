ФОТО И ВИДЕО Вместо бикини – «балакини»! Дизайнер Анастасия Балак показала, как сексуально выглядеть на пляже этим летом

Смелые купальники из коллекции Balakini. Фото: Konstantin Sednev

Анастасия Балак уже в третий раз показывает свою коллекцию на Таллиннской неделе моды, но признается, что для нее это по-прежнему волнительно. «Каждый раз как в первый класс, - с улыбкой говорит дизайнер. - Всегда есть предвкушение чего-то особенного». В интервью перед показом Анастасия выразила надежду, что все пройдет хорошо. «Мы так старались!» - заверила она.

В коллекцию Balakini вошли не только купальники, но и длинные летящие платья. Фото: Konstantin Sednev

Показ действительно прошел без сучка и задоринки. Длинноногие модели дефилировали на импровизированном подиуме, раскинувшемся в сердце зала Центра русской культуры. Этот подиум Анастасия Балак сравнивает со взлетной полосой. «Он не ровный, идет вверх, будто бы мы сейчас взлетим!» – восклицает Балак.

Выбор столь необычного места для проведения Таллиннской недели моды дизайнер назвала неожиданным. «Здесь скорее театральная обстановка. Все-таки мы находимся в театре, но, может, это даже плюс - модели почувствуют себя актрисами», - говорит Балак.

Сюрпризом показа Balakini стало участие телеведущего Марка-Анатолия Эйна - давнего друга Анастасии Балак, который также выступил в качестве модели. Фото: Konstantin Sednev

Особых сложностей в связи с проведением Недели моды в ЦРК дизайнеры не испытали. «В прошлом году мы вообще проводили показ в бассейне. Пришлось отказаться от обуви, и все модели шли по подиуму босиком. Но, несмотря на сложности, для меня это была суперплощадка», - признается Анастасия, отмечая, как удачно ее коллекция купальников вписалась в локацию спа-центра Kalev SPA, где проходила Неделя моды весной 2024 года.

Сексуально, игриво, лаконично - так описывает свою новую коллекцию дизайнер Анастасия Балак. Фото: Konstantin Sednev