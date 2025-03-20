В этом году весенняя Таллиннская неделя моды проходит в Центре русской культуры. В четверг, 20 марта, здесь состоялся показ яркой летней коллекции дизайнера Анастасии Балак.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Вместо бикини – «балакини»! Дизайнер Анастасия Балак показала, как сексуально выглядеть на пляже этим летом
Дизайнер и владелица ателье AVANTGARD Анастасия Балак представила публике свою новую коллекцию Balakini, в которую вошли купальники и летние наряды с оригинальными принтами. При пошиве использовались инновационные сетчатые ткани с тысячами микропор, которые одновременно защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей и в то же время позволяют ей немного загореть.
Коллекцию Анастасия Балак назвала Balakini, оригинально соединив первые буквы своей фамилии со словом «бикини». Создательница характеризует модное детище так: игривая коллекция с геометричными формами.
«Моя коллекция провокационная, чуть-чуть агрессивно-сексуальная, но в хорошем смысле, - объясняет дизайнер. - Сексуально, игриво, лаконично - такими прилагательными ее можно описать!»
Несмотря на откровенность пляжных нарядов, дизайнер уверена, что летом девушки и женщины смогут загорать в них и на эстонских пляжах. «Потому что они у меня не только открытые, но и закрытые. В них даже будет тепло и уютно», - шутит Балак и уже серьезно добавляет, что многие клиенты «выгуливают» ее купальники в жарких странах или ходят в них в бассейн.
Не подиум, а взлетная полоса
В коллекции Balakini представлены модели как для женщин, так и для мужчин, а все благодаря принту унисекс, который подходит всем. Демонстрировали коллекцию модели школы JK Club Models. «Я обращаюсь к ним уже третий год подряд. Они предоставляют мне лучших моделей, которые прошли серьезную подготовку. Работаю только с профессионалами», - подчеркивает дизайнер.
Анастасия Балак уже в третий раз показывает свою коллекцию на Таллиннской неделе моды, но признается, что для нее это по-прежнему волнительно. «Каждый раз как в первый класс, - с улыбкой говорит дизайнер. - Всегда есть предвкушение чего-то особенного». В интервью перед показом Анастасия выразила надежду, что все пройдет хорошо. «Мы так старались!» - заверила она.
Показ действительно прошел без сучка и задоринки. Длинноногие модели дефилировали на импровизированном подиуме, раскинувшемся в сердце зала Центра русской культуры. Этот подиум Анастасия Балак сравнивает со взлетной полосой. «Он не ровный, идет вверх, будто бы мы сейчас взлетим!» – восклицает Балак.
Выбор столь необычного места для проведения Таллиннской недели моды дизайнер назвала неожиданным. «Здесь скорее театральная обстановка. Все-таки мы находимся в театре, но, может, это даже плюс - модели почувствуют себя актрисами», - говорит Балак.
Особых сложностей в связи с проведением Недели моды в ЦРК дизайнеры не испытали. «В прошлом году мы вообще проводили показ в бассейне. Пришлось отказаться от обуви, и все модели шли по подиуму босиком. Но, несмотря на сложности, для меня это была суперплощадка», - признается Анастасия, отмечая, как удачно ее коллекция купальников вписалась в локацию спа-центра Kalev SPA, где проходила Неделя моды весной 2024 года.
В этом году, по мнению Балак, особенно удачно в театральных интерьерах будут смотреться на подиуме коллекции дизайнеров, подготовивших вечерние наряды, платья и костюмы. «Мне чуть-чуть в этом плане с купальниками не повезло», - разводит руками дизайнер.
Сиять, но не обгореть!
Рассказывая о коллекции, Анастасия Балак признается, что изменила стиль. «Я ушла от романтичных мотивов, которые раньше присутствовали в моих коллекциях, - говорит Балак. - В этом году все более строгое, классическое, геометрическое».
Уже второй год дизайнер использует новую микропористую сетку, через которую можно загорать. «Вы не обгорите, но в то же время получите легкий, ровный загар, - объясняет Балак, как работают ее «балакини» - Это два в одном: защита от вредных ультрафиолетовых лучей и эффектный наряд для пляжа».
В предстоящем летнем сезоне Анастасия Балак призывает всех одеваться красиво и с умом: «Закрываем все, что нужно закрыть, а все, что можно открыть, наоборот, - показываем!»
«Каждая женщина должна подбирать купальник, бикини или платье по фигуре. Поэтому я и создаю наряды, которые подходят каждой конкретной девушке или женщине. Нет такого, что сегодня в тренде красный – и все должны быть в красном», - отмечает дизайнер.
Напоследок Анастасия Балак признается, что сама не любит загорать, но если уж делает это, то обязательно в купальнике и красивой накидке своего бренда, под зонтом и в шляпе. «Я еще пользуюсь кремом SPF 35, чтобы не сгореть, не дай бог!»
Как бы ни было приятно проводить время на пляже, важно помнить о здоровье своей кожи - в этом и есть концепция купальников и летних нарядов Balakini.