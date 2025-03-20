Суд признал жительницу Эстонии, продававшую поддельную обувь, виновной

20 марта Харьюский уездный суд признал виновной 36-летнюю Евгению Гусеву, которая продавала через Facebook и платформу Yaga поддельные товары Tommy Hilfiger и Nike, заказанные из Польши. В основном это была обувь. Потерпевшими в данном процессе выступили официальные правообладатели брендов, оценившие материальный ущерб примерно в 3000 евро.​