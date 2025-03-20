Чт, 20.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Суд признал жительницу Эстонии, продававшую поддельную обувь, виновной

Copy
Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu

20 марта Харьюский уездный суд признал виновной 36-летнюю Евгению Гусеву, которая продавала через Facebook и платформу Yaga поддельные товары Tommy Hilfiger и Nike, заказанные из Польши. В основном это была обувь. Потерпевшими в данном процессе выступили официальные правообладатели брендов, оценившие материальный ущерб примерно в 3000 евро.​

Деятельность женщины выявили в ходе выборочной проверки 22 июня 2022 года, когда таможенники обратили внимание на посылку с 36 парами обуви. Это вызвало сомнения в подлинности товаров и их предполагаемом использовании. ​

Гусева подтвердила, что понимает условия сделки с прокуратурой, добровольно принимает их и согласна с назначенными мерами, включая судебные издержки и гражданский иск.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх