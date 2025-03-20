ВИДЕО Принц Уильям поделился кадрами из Таллинна: «Рад впервые посетить Эстонию!»

В четверг днем в Эстонию с двухдневным государственным визитом прибыл принц Уэльский Уильям. Как сообщает Postimees, сначала он направился в Кадриорг, где встретился с президентом Аларом Карисом.

Видеозапись встречи также опубликована на странице The Prince and Princess of Wales в Instagram. «Рад встретиться с президентом Эстонии Аларом Карисом и отметить крепкие исторические связи между нашими странами. Спасибо за теплый прием», - говорится в подписи к видео.

Во втором видео принц Уэльский приветствует Таллинн словами: «Tere, Tallinn» (Здравствуй, Таллинн - прим.ред.)

«Рад впервые посетить Эстонию! С нетерпением жду этих двух насыщенных дней - как в прекрасном Таллинне, так и во время завтрашнего визита к британским военнослужащим в Тапа», - говорит он.

Под видео принца Уильяма оставлено множество комментариев с похвалой в адрес Эстонии. «Такое прекрасное государство с особыми людьми, богатой историей и культурой», - пишет один из комментаторов.

«Страны Балтии очаровательны», - добавляет другой.

«Экологичный Таллинн - город устойчивого развития, замечательные и вежливые люди, вкусная еда, самобытный дизайн и креативность. Повсюду насыщенная музыкальная и культурная жизнь, рядом море и природа, куда бы ты ни отправился. В цифровом плане Таллинн тоже во многом выделяется», - отмечает третий.