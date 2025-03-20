«Дурацкое правило»: туристка зареклась летать с Ryanair из-за штрафа в 75 евро

Как рассказала девушка в коментарии MailOnline Travel, она летела из Дублина в Лондон с чемоданом на колесиках, который соответствовал требованиям бюджетного авиаперевозчика по габаритам.

В частности, у путешественницы была оплачена услуга Priority, которая позволяла ей взять бесплатно на борт две единицы ручной клади - одну маленькую сумку (40 x 20 x 25 см) и одну большую сумку (до десяти кг, максимальные размеры 55 x 40 x 20 см).

Однако когда ее попросили поставить чемодан в измерительную рамку, одно из его колес слегка выехало за линию, а потому персонал авиакомпании расценил это как превышение допустимых размеров.

После полета путешественница отправила в службу поддержки Ryanair фото своего багажа в рамке, однако там перед ней лишь извинились, одновременно подтвердив, что с нее взыскали штраф абсолютно законно.

«Мы хотели бы отметить, что, судя по предоставленной вами фотографии, багаж, по-видимому, выходит за пределы отмеченной линии внутри калибратора. Для справки, багаж должен полностью оставаться в пределах синей зоны и не пересекать сине-желтую линию», - заявили представители авиакомпании.

Позже Кей заявила, что этот инцидент отвратил ее от повторных полетов с Ryanair.

«Это заставило меня почувствовать себя объектом преследования и создало ощущение, что качество обслуживания клиентов для них вообще не имеет значения. Я купила билет Priority с двумя ручными кладями, и все же они заставили меня заплатить 75 евро», - говорит Кей.

По ее словам, не было никого, кто мог бы отнести ее сумку в багажное отделение.

«​Поэтому я взяла ее с собой в самолет, где она поместилась на багажной полке над моим сиденьем. Я думаю, что Ryanair заботятся только о деньгах. Летала с ними много лет, но больше не буду. Я бы предпочла отдать свои деньги авиакомпании, которая уважает своих клиентов», - пожаловалась девушка.