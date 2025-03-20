ФОТО Таня Михайлова-Саар исполнила свою детскую мечту

«Моя детская мечта сбылась!» - сообщает Таня в Instagram, делясь фотографиями из Диснейленда. «О боже!» - восклицает она. «Конечно, мы с Миком были более взволнованы, чем Теодор, но... оооуууееааахх!»

На опубликованных снимках Таня позирует на фоне замка Золушки в Диснейленде, с обручем Микки Мауса на голове.

В среду певица сообщила в Instagram, что они остановились в Гонконге на пару дней.

«Мы впервые в жизни в Гонконге. Пусть всего на пару дней, но все равно интересно», - написала она под опубликованной фотографией.

Таня Михайлова-Саар и Мик Саар начали жить вместе в 2007 году. Пара поженилась в 2016 году, торжественная церемония состоялась в Италии, в Тоскане, в вилле Podere Finerri.