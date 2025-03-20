Канье Уэст обвинил семью Кардашьян в секс-торговле детьми

В новой серии постов Канье высказался о семье Кардашьян, назвав их секс-торговцами. «Кардашьяны занимаются секс-торговлей темнокожими детьми, которых специально производят для этого», - написал Уэст в соцсети Х.

Также он добавил, что ему не нравится, что его дочь Норт откровенно одета в новом клипе певицы FKA Twigs: «Мне не нравится, что в клипе Twigs переодевает мою дочь в одежду для взрослых».

В сети были удивлены такой претензией Канье, так как недавно он привлек к участию в записи песни Lonely Roads Still Go to Sunshine свою дочь Норт и Пи Дидди, которого как раз обвиняют в изнасилованиях и секс-торговле.

Именно с этого начался новый конфликт Ким с Канье, так как она препятствовала публикации песни, однако Уэст все равно ее выложил. После этого Ким обратилась в суд с намерением лишить рэпера родительских прав.

Канье также поделился снимком своей младшей дочери Чикаго, который Ким Кардашьян поставила на заставку своего планшета. Он пожаловался на то, что Ким не разрешает ему видеться с дочерью: «Это одна из моих дочерей, которую я не имею права растить и которую никогда не увижу. Мне не разрешили прийти на ее день рождения. Темнокожих отцов намеренно исключают из жизни детей».