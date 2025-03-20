На днях покойного Майкла Джексона вновь обвинили в растлении несовершеннолетних. Вышло продолжение скандального документального фильма «Покидая Неверленд», где мужчины по имени Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны артиста будучи детьми, пишет RadarOnline.
Бывшая горничная Майкла Джексона сделала шокирующее заявление
Во второй части фильма жертвы Джексона продолжают стоять на своем и пытаются оспорить мнение представителей поп-короля, которые отрицали всевозможные обвинения.
В поддержку Уэйда и Джеймса выступила бывшая горничная певца, работавшая на него на протяжении четырех лет. Она заявила, что Робсон и Сейфчак действительно часто проводили время в компании Майкла и оставались у него на ночь без сопровождения родителей. Правда, это не самое шокирующее из ее заявлений.
По ее словам, в спальне Джексона были установлены скрытые камеры и подслушивающие устройства, записывающее все, что происходило за закрытыми дверьми. Об этом экс-работнице артиста якобы рассказал один из его помощников.
Бывшая горничная уверена, что эти записи могут доказать виновность Джексона в растлении несовершеннолетних и призывает тех, кто владеет ими на данный момент, обнародовать их. «Это изменит все», - отметила горничная. Женщина также уверяет, что за годы работы на Майкла она видела, как он принимал у себя десятки детей.
Он «тусовался» с ними без сопровождения родителей. Многие оставались ночевать у него, и все эти комнаты, где могли расположиться ребята, были соединены со спальней самого Джексона. Камеры были по всему дому, а записи певец хранил в своих покоях, но после первых обвинений в педофилии видео бесследно исчезли.
Свою версию событий также озвучил телохранитель Джексона. Он уверен, что герои фильма готовы на все, чтобы «продать сфабрикованную историю». «Я никогда не был свидетелем чего-либо подозрительного, касающегося Робсона, Сейфчака или любого другого ребенка, которого Джексон принимал на своем ранчо Неверленд в конце 1980-х и 1990-х. Если бы я когда-нибудь подумал, что с детьми происходит что-то неладное, я бы сам его убил», - таким мнением поделился Джимми Ван Норман.