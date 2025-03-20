Бывшая горничная Майкла Джексона сделала шокирующее заявление

Во второй части фильма жертвы Джексона продолжают стоять на своем и пытаются оспорить мнение представителей поп-короля, которые отрицали всевозможные обвинения.

В поддержку Уэйда и Джеймса выступила бывшая горничная певца, работавшая на него на протяжении четырех лет. Она заявила, что Робсон и Сейфчак действительно часто проводили время в компании Майкла и оставались у него на ночь без сопровождения родителей. Правда, это не самое шокирующее из ее заявлений.

По ее словам, в спальне Джексона были установлены скрытые камеры и подслушивающие устройства, записывающее все, что происходило за закрытыми дверьми. Об этом экс-работнице артиста якобы рассказал один из его помощников.

Бывшая горничная уверена, что эти записи могут доказать виновность Джексона в растлении несовершеннолетних и призывает тех, кто владеет ими на данный момент, обнародовать их. «Это изменит все», - отметила горничная. Женщина также уверяет, что за годы работы на Майкла она видела, как он принимал у себя десятки детей.

Он «тусовался» с ними без сопровождения родителей. Многие оставались ночевать у него, и все эти комнаты, где могли расположиться ребята, были соединены со спальней самого Джексона. Камеры были по всему дому, а записи певец хранил в своих покоях, но после первых обвинений в педофилии видео бесследно исчезли.

Свою версию событий также озвучил телохранитель Джексона. Он уверен, что герои фильма готовы на все, чтобы «продать сфабрикованную историю». «Я никогда не был свидетелем чего-либо подозрительного, касающегося Робсона, Сейфчака или любого другого ребенка, которого Джексон принимал на своем ранчо Неверленд в конце 1980-х и 1990-х. Если бы я когда-нибудь подумал, что с детьми происходит что-то неладное, я бы сам его убил», - таким мнением поделился Джимми Ван Норман.