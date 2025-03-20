ВИДЕО Эстонский специалист показала, как ускорить метаболизм и похудеть, не выходя из офиса

Многие уверены, что без изнурительных тренировок в спортзале и строгих диет похудеть невозможно. Однако специалист по питанию и тренер Диана Зинченко утверждает обратное. Она рассказала, какие упражнения можно выполнять прямо в офисе, какие продукты ускоряют метаболизм и развеяла популярные мифы о похудении.