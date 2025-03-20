Приближается теплая весенняя погода, и скоро на городских игровых и спортивных площадках будет много людей. Как же власти столицы готовят эти зоны к сезону?
Таллиннские власти рассказали, как следят за порядком на игровых и спортивных площадках
Жители Таллинна любят заниматься спортом на уличных тренажерах и играть с детьми в песочницах, но иногда площадки находятся в не самом лучшем состоянии. Что уж говорить о том, что с приходом тепла вечерами на тех же площадках собираются шумные компании, которые нередко оставляют после себя много мусора.
Руководитель отдела патрулирования и охраны Таллиннского департамента муниципальной полиции Валдо Пыдер отмечает, что в период с 13 июня по 7 августа прошлого года, когда в Таллинне было открыто более сорока школьных стадионов, на них было зафиксировано 56 нарушений общественного порядка, в основном связанных с нарушением тишины. В среднем это по вызову в день.
Пыдер также отметил, что постоянных охранников, которые бы находились на игровых и спортивных площадках и следили за порядком круглосуточно, в Таллинне нет.
Мы решили узнать, как власти столицы готовят детские и спортивные площадки города к теплому сезону: проводится ли уборка, как следят за порядком и борются с вандализмом, а также охраняются ли они.
Хааберсти: случаи вандализма редки
Заместитель старейшины района Хааберсти Райн Веэтыусме подтверждает, что проверка, обслуживание и, при необходимости, ремонт детских площадок - часть весенних работ. Также проводится уборка мусора и опавших листьев.
Он отмечает, что в районе променада Ярвеотса весеннюю уборку начали уже на прошлой неделе, и работы постепенно продвигаются дальше. При выполнении некоторых задач приходится учитывать переменчивые весенние погодные условия: в теплые и солнечные дни удается сделать многое, но при ночных заморозках и осадках уборка может временно приостанавливаться.
«Скопление шумные компаний у детских площадок, к счастью, пока не стало серьезной проблемой. Конечно, отдельные случаи были, но в целом профилактические меры оказались эффективными. За это стоит поблагодарить внимательных жителей, которые сообщают о проблемах в МуПо или полицию, - объясняет Веэтыусме. - К счастью, случаи вандализма на детских площадках редки».
Ласнамяэ: за порядком следят охранники
Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко, однако, отмечает, что принадлежащие городу игровые площадки обслуживаются регулярно, а не только перед началом сезона - работники несколько раз в месяц обходят все площадки.
«С наступлением сезона более активного использования площадок регулярность этих рейдов увеличивается. По мере необходимости обслуживание включает в себя обновление игровых элементов и/или замену песка», - объясняет она.
По словам Юрченко, управа надеется, что жители и гости района относятся к окружающему пространству, в том числе и к инвентарю на детских и спортивных площадках, по-добрососедски и намеренно не портят имущество.
«Тем не менее, к обеспечению порядка на самых крупных детских и спортивных площадках в теплое время года привлекается охранная фирма. Так, она будет в скором времени работать в том числе на площадках в парках Тондираба, Тондилоо, Асундузе и в лесопарке Сели», - говорит она.
Нымме: составили карту граффити
Руководитель отдела городского хозяйства районной управы Нымме Эмиль Винкман также подтверждает, что весенняя уборка на всех зеленых зонах и спортивных площадках, находящихся в ведении управы, началась уже в начале марта.
«Все игровые и спортивные площадки очищаются от использованных зимой противогололедных материалов. Мы также оцениваем состояние песка и при необходимости заказываем его просеивание на глубину 30 сантиметров. Таким образом часто удается обнаружить большое количество осколков стекла, окурков и другого мусора, который визуально может быть незаметен», - объясняет он.
Винкман добавляет, что техническое состояние игровых площадок отслеживает подрядчик районной управы - зимой раз в месяц, а весной и летом дважды в месяц. Кроме того, районная управа проводит выборочный контроль состояния и безопасности площадок.
«На этой неделе мы также составили карту граффити, появившихся за зиму в общественных местах Нымме, и заказали их удаление. Уборка мусора на игровых и спортивных площадках Нымме проводится пять раз в неделю в течение всего года», - говорит представитель районной управы Нымме.
«Вандализм в основном ограничивается разрисованными мусорными баками. В общественных местах Нымме установлено довольно мало камер наблюдения, поэтому выявить нарушителей непросто. Однако мы следим за ситуацией вместе с полицией, чтобы по возможности выявлять вандалов. В некоторых случаях нам это удалось, и виновные были обязаны устранить нанесенный ими ущерб», - говорит он. Винкман добавляет, что на детских площадках проблемы возникают редко.
Мустамяэ: управа наняла охрану
Заместитель старейшины района Мустамяэ Урмас Кыпп также отмечает, что игровые и спортивные площадки, а также стадион «Кадака», принадлежащие районной управе, обслуживаются круглогодично. Весной подрядчик районной управы проводит тщательный осмотр всех игровых и спортивных площадок, выполняя необходимые работы по обслуживанию и ремонту.
«В ходе работ приводятся в порядок элементы игровых площадок, просеивается или заменяется песок, а также устраняют граффити. Покрытия из тартана и искусственной травы на стадионе "Кадака" в апреле очищаются от грязи и обновляется разметка беговых дорожек», - объясняет Кыпп.
По его словам, обслуживание стадионов районных школ организуют сами учреждения. Эти стадионы также доступны для общего пользования, и для обеспечения порядка на них управа наняла охранную службу.
Кесклинн: некоторые площадки придется реновировать
Специалист отдела коммуникаций районной управы Кесклинн Лийна Лудвиг также отметила, что игровые площадки открыты и обслуживаются круглый год. С приходом весны песок по необходимости просеивается или заменяется, а оборудование очищается. На некоторых площадках в ближайшее время предстоит выполнить гарантийные работы.
«Весенняя уборка проводится на всей территории, находящейся в ведении районной управы Кесклинн, включая дороги и озелененные зоны, частью которых являются игровые и спортивные площадки. Обеспечением общественного порядка в парках и на площадках занимаются, прежде всего, полиция и муниципальная полиция Таллинна», - говорит Лудвиг.
Пирита: патрулирует МуПо и полиция
Специалист отдела коммуникаций районной управы Пирита Моника Рауд отмечает, что техническое состояние игровых и тренировочных площадок района регулярно проверяет подрядчик, а каждую весну проводится уборка и обновление площадок.
«Скоплений компаний на площадках в Пирита не отмечено. В отдельных случаях, по жалобам, ситуацию проверяли патрули МуПо и полиции. Необходимости в охранных услугах нет. Вандализм в Пирита случается крайне редко. Основная проблема - "украшение" игровых и спортивных площадок граффити. Удаление граффити производится оперативно при первой возможности», - объясняет Рауд.
Пыхья-Таллинн: число актов вандализма минимально
Советник по коммуникациям районной управы Пыхья-Таллинн Виолетта Ланман говорит, что подрядчик осуществляет обслуживание и поддерживает порядок на 49 спортивных и игровых площадках. Все площадки содержатся в хорошем состоянии круглый год, но с приходом весны на объектах проводится генеральная уборка. С потеплением работы в Пыхья-Таллинне начнутся на следующей неделе.
«На данный момент для обеспечения порядка на игровых и спортивных площадках не заключены отдельные договоры с охранными фирмами, так как число актов вандализма за последний год было минимальным. Улучшению ситуации способствовало прежде всего повышение осведомленности людей, а также работа МуПо и охранной фирмы в летний период», - объясняет она.
Что делать, если вы заметили что-то , что не соответствует правилам на площадке?
Стоит позвонить по телефону 14410 или 661 9860 и сообщить об этом. В зависимости от вызова патруль муниципальной полиции может выехать на место и отреагировать на ситуацию.