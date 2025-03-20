Таллиннские власти рассказали, как следят за порядком на игровых и спортивных площадках

Жители Таллинна любят заниматься спортом на уличных тренажерах и играть с детьми в песочницах, но иногда площадки находятся в не самом лучшем состоянии. Что уж говорить о том, что с приходом тепла вечерами на тех же площадках собираются шумные компании, которые нередко оставляют после себя много мусора.

Руководитель отдела патрулирования и охраны Таллиннского департамента муниципальной полиции Валдо Пыдер отмечает, что в период с 13 июня по 7 августа прошлого года, когда в Таллинне было открыто более сорока школьных стадионов, на них было зафиксировано 56 нарушений общественного порядка, в основном связанных с нарушением тишины. В среднем это по вызову в день.

Пыдер также отметил, что постоянных охранников, которые бы находились на игровых и спортивных площадках и следили за порядком круглосуточно, в Таллинне нет.

Мы решили узнать, как власти столицы готовят детские и спортивные площадки города к теплому сезону: проводится ли уборка, как следят за порядком и борются с вандализмом, а также охраняются ли они.

Детская площадка. Фото иллюстративное. Фото: Regina Lepmets ja Katrin Vende

Хааберсти: случаи вандализма редки

Заместитель старейшины района Хааберсти Райн Веэтыусме подтверждает, что проверка, обслуживание и, при необходимости, ремонт детских площадок - часть весенних работ. Также проводится уборка мусора и опавших листьев.