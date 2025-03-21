Смелая, яркая и дерзкая жительница Таллинна мечтает стать известной: «Многие боятся об этом говорить, но я не боюсь. Я поняла, что действительно хочу быть медийной, находиться в центре внимания, быть селебой!»
«МЕЧТАЮ БЫТЬ СЕЛЕБОЙ!» ⟩ Таллиннка Екатерина Леметти пристыдила эстонских дизайнеров за обувь на модных показах
Екатерина Леметти ведет блог в Instagram и любит, когда ее называют бьюти-фэшн-инфлюенсером. С 2018 года она монетизирует свое хобби, а яркий контент и смелые образы на светских мероприятиях сделали ее заметной фигурой в столице Эстонии.
Необычная фамилия досталась Екатерине от мужа, это не псевдоним, а финская фамилия, и ударение ставится на первый слог. «Но я предпочитаю ставить его на последний - ЛеметтИ, как спагеттИ, то есть что-то более итальянское», - улыбается гостья пятничного шоу Limon LIVE.
Блогера, инфлюенсера и филолога по образованию мы пригласили в студию, чтобы поговорить о Неделе моды, которая сейчас проходит в Таллинне. Екатерине Леметти есть, с чем сравнивать: в конце февраля она побывала на Неделях моды в Милане и Париже. О своем опыте и различиях между мировыми и таллиннскими Неделями моды Екатерина рассказала в эфире Limon LIVE. Она похвалила смелость и оригинальность гостей Таллиннской недели моды, но в то же время указала на некоторые недочеты в организации показов местных дизайнеров.
«Для меня боль - обувь на наших показах, - говорит Екатерина. - Когда сидишь в первом ряду, первое, что видишь - туфли, а иногда это прямо туфли-стрипы. Это выглядит просто кринжово. Я понимаю, что, скорее всего, бренды просто просят моделей принести на показы свою обувь, но получается, что у кого-то это бархат, у кого-то лак, у кого-то кожа, разный каблук - получается разношерстность».
Екатерина посоветовала местным дизайнерам обратить внимание на такую, казалось бы, маленькую, но важную деталь, которая может испортить все впечатление от показа. «Я инфлюенсер, я знаю, что такое сотрудничество, думаю, обувные магазины не отказали бы им в сотрудничестве в качестве рекламы», - говорит Екатерина.
По образованию Екатерина - русский филолог. Контент для своего блога начала создавать неожиданно даже для самой себя. «Я была беременна, у меня был очень сильный токсикоз, но первые три месяца я никому не хотела об этом говорить, хотя выглядела ужасно. Я потеряла 7 килограммов, у меня были впалые глаза, синяки. И чтобы показывать друзьям, что у меня все хорошо, я научилась ретушировать фотографии, фотошопить их, чтобы они выглядели более-менее прилично», - рассказывает Екатерина. Именно тогда она осознала, что умеючи можно сделать конфетку из любого контента.
В студии Limon LIVE Екатерина рассказала, что и инфлюенсером стала тоже случайно - это случилось в 2018 году. Интересно, что, несмотря на сравнительно небольшое количество подписчиков по сравнению с эстонскими блогерами, ее деятельность приносит доход. Все дело в профессиональном контенте. Хотя Екатерина честно признается, что семью уже 13 лет обеспечивает муж - специалист по выполнению бетонных работ.
Забавно, что в какой-то момент Екатерина попросила мужа выучиться на фотографа, он согласился, и теперь снимать контент для блога жены - это его увлекательное хобби. Он сопровождает ее на мероприятиях и в поездках, как, например, в недавней поездке в Милан.
«Мне кажется, муж не стал бы мне помогать, если бы это не приносило какой-то выгоды. Например, я даже забыла, что такое покупать косметику. И не только декоративную, но и уходовую: шампуни и все-все. Мне иногда даже обидно, потому что не могу пойти в магазин, что-то выбрать и насладиться покупками. У меня все уже есть», - признается Екатерина.
Как Екатерина Леметти относится к хейту? Как изменилась жизнь блогеров и инфлюенсеров с приходом экономического кризиса? Почему в последнее время пропадает желание вести блог на русском? Об этом и многом другом смотрите в свежем выпуске Limon LIVE.