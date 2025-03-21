«МЕЧТАЮ БЫТЬ СЕЛЕБОЙ!» Таллиннка Екатерина Леметти пристыдила эстонских дизайнеров за обувь на модных показах

Екатерина посоветовала местным дизайнерам обратить внимание на такую, казалось бы, маленькую, но важную деталь, которая может испортить все впечатление от показа. «Я инфлюенсер, я знаю, что такое сотрудничество, думаю, обувные магазины не отказали бы им в сотрудничестве в качестве рекламы», - говорит Екатерина.

Екатерина Леметти считает, что ее козырь - качественный контент. Фото: Eero Vabamägi

По образованию Екатерина - русский филолог. Контент для своего блога начала создавать неожиданно даже для самой себя. «Я была беременна, у меня был очень сильный токсикоз, но первые три месяца я никому не хотела об этом говорить, хотя выглядела ужасно. Я потеряла 7 килограммов, у меня были впалые глаза, синяки. И чтобы показывать друзьям, что у меня все хорошо, я научилась ретушировать фотографии, фотошопить их, чтобы они выглядели более-менее прилично», - рассказывает Екатерина. Именно тогда она осознала, что умеючи можно сделать конфетку из любого контента.

Блогер Екатерина Леметти и ведущая Limon LIVE Светлана Карабут. Фото: Eero Vabamägi

В студии Limon LIVE Екатерина рассказала, что и инфлюенсером стала тоже случайно - это случилось в 2018 году. Интересно, что, несмотря на сравнительно небольшое количество подписчиков по сравнению с эстонскими блогерами, ее деятельность приносит доход. Все дело в профессиональном контенте. Хотя Екатерина честно признается, что семью уже 13 лет обеспечивает муж - специалист по выполнению бетонных работ.

Забавно, что в какой-то момент Екатерина попросила мужа выучиться на фотографа, он согласился, и теперь снимать контент для блога жены - это его увлекательное хобби. Он сопровождает ее на мероприятиях и в поездках, как, например, в недавней поездке в Милан.

«Мне кажется, муж не стал бы мне помогать, если бы это не приносило какой-то выгоды. Например, я даже забыла, что такое покупать косметику. И не только декоративную, но и уходовую: шампуни и все-все. Мне иногда даже обидно, потому что не могу пойти в магазин, что-то выбрать и насладиться покупками. У меня все уже есть», - признается Екатерина.

Екатерина Леметти не стесняется, что хочет быть знаменитой. Фото: Eero Vabamägi

Как Екатерина Леметти относится к хейту? Как изменилась жизнь блогеров и инфлюенсеров с приходом экономического кризиса? Почему в последнее время пропадает желание вести блог на русском? Об этом и многом другом смотрите в свежем выпуске Limon LIVE.