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ВИДЕО Попытка двух мужчин из Румынии взять под контроль эстонский рынок секс-услуг провалилась

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Фото статьи
Фото: Kaader uudistesaatest «Reporter»

39-летний Чезар-Юлиан Буту и 54-летний Габриэль-Флорин Кальчиу предстали во вторник перед Харьюским уездным судом по обвинению в сутенерстве как минимум пяти женщин в Эстонии, сообщает новостная передача Reporter.

Прокурор Йоонатан Халлик рассказал, что мужчины организовывали встречи клиентов с лицами, занимающимися проституцией. Они управляли объявлениями и присваивали себе часть доходов, полученных за оказание услуг.

«Деятельность осуществлялась таким образом, что объявления лиц, занимающихся проституцией, загружались в Сеть, клиенты выходили на связь, а Кальчиу и Буту общались с ними, бронировали при необходимости квартиры для этих женщин, а затем забирали себе около половины полученных за услуги денег», - пояснил он.

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