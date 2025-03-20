ВИДЕО Попытка двух мужчин из Румынии взять под контроль эстонский рынок секс-услуг провалилась

Прокурор Йоонатан Халлик рассказал, что мужчины организовывали встречи клиентов с лицами, занимающимися проституцией. Они управляли объявлениями и присваивали себе часть доходов, полученных за оказание услуг.

«Деятельность осуществлялась таким образом, что объявления лиц, занимающихся проституцией, загружались в Сеть, клиенты выходили на связь, а Кальчиу и Буту общались с ними, бронировали при необходимости квартиры для этих женщин, а затем забирали себе около половины полученных за услуги денег», - пояснил он.