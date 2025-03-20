ВИДЕО Попытка двух мужчин из Румынии взять под контроль эстонский рынок секс-услуг провалилась

39-летний Чезар-Юлиан Буту и 54-летний Габриэль-Флорин Кальчиу предстали во вторник перед Харьюским уездным судом по обвинению в сутенерстве как минимум пяти женщин в Эстонии, сообщает новостная передача Reporter.
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Прокурор Йоонатан Халлик рассказал, что мужчины организовывали встречи клиентов с лицами, занимающимися проституцией. Они управляли объявлениями и присваивали себе часть доходов, полученных за оказание услуг.