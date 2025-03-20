Актер Виктор Марвин появился на публике с молодой спутницей – бывшая жена ответила на это фото с бараном

Девушкой, которая сопровождала Марвина на кинопоказе, оказалась молодая эстонская актриса Стелла Фришман. Два с половиной года назад портал Limon.ee записал с девушкой интервью в Русском театре, где она играла 15-летнюю школьницу. По нашим данным, в середине октября 2024 года спутница актера отметила 18-летие.

Начинающая актриса Стелла Фришман в интервью порталу Limon.ee два с половиной года назад. Фото: Screenshot

Виктор Марвин подтвердил журналу Kroonika, что он встречается с молодой актрисой Стеллой Фришман, а роман этот по данным журналистов начался еще во время брака с актрисой Русского театра Анной Сергеевой.

Похоже, страсти накалились до предела. После того как эстонские СМИ и общественность начали обсуждать поход Виктора Марвина в кино с молодой спутницей, его бывшая жена, актриса Русского театра Анна Сергеева, опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой позирует с фигуркой барана.

Стелла Фришман два с половиной года назад играла в спектакле «Август: Графство Осейдж в Русском театре 15-летнюю школьницу. Фото: Елена Вильт

«Ну да… дорогой человек не понимает, что через какое-то время его дети будут уверенно пользоваться Google. Введут его имя и увидят его… со школьницей. И возраст тоже каждый сможет высчитать», - написала Сергеева.

О проблемах в отношениях Анны Сергеевой и Виктора Марвина стало известно 27 декабря прошлого года. Тогда актриса опубликовала в Facebook откровенный пост:

«2024 год унес в вечность наши отношения с Виктором. Мы больше не пара. Предательство - это больно, но только в начале. Потом понимаешь, что того человека, из-за которого больно, просто больше не существует».

Свои слова она сопроводила снимком, сделанным в день их свадьбы.

Анна Сергеева, актриса украинского происхождения, познакомилась с Виктором Марвиным на вступительных экзаменах в театральное училище в Киеве. «Мы полюбили друг друга мгновенно», - признавалась она журналу Kroonika.

Пара поженилась в Киеве в 2014 году. Спустя четыре года у них родилась дочь Аксинья, а в 2022 году - Беата.