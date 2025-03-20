Чт, 20.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО По словам жителя Ида-Вирумаа, в магазине ему продали просроченное пиво (1)

Copy
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Житель Нарва-Йыэсуу пишет в соцсетях, что на купленной в местном магазине Coop банке пива указана дата ​parim enne (лучше до - прим.ред) конца мая прошлого года. Представитель Coop утверждает, что в магазине в Нарва-Йыэсуу такой продукции в продаже нет.

В Facebook-группе «моя Усть-Нарва ❤ Minu Narva-Jõesuu» Виктор рассказал, что на прошлых выходных купил ящик пива ROCK в магазине Coop в Нарва-Йыэсуу. Дома, посмотрев на дно банки, он обнаружил, что срок годности напитка истек еще 21.05.2023.

«Будьте осторожны. Купил ящик пива в COOP Нарва-Йыэсуу, а оно просрочено почти на год», - написал он в своем посте и поделился фотографией, на которой видно, что срок годности истек 21 мая прошлого года.

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх