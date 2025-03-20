Житель Нарва-Йыэсуу пишет в соцсетях, что на купленной в местном магазине Coop банке пива указана дата ​parim enne (лучше до - прим.ред) конца мая прошлого года. Представитель Coop утверждает, что в магазине в Нарва-Йыэсуу такой продукции в продаже нет.