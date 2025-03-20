Житель Нарва-Йыэсуу пишет в соцсетях, что на купленной в местном магазине Coop банке пива указана дата parim enne (лучше до - прим.ред) конца мая прошлого года. Представитель Coop утверждает, что в магазине в Нарва-Йыэсуу такой продукции в продаже нет.
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ФОТО ⟩ По словам жителя Ида-Вирумаа, в магазине ему продали просроченное пиво (1)
В Facebook-группе «моя Усть-Нарва ❤ Minu Narva-Jõesuu» Виктор рассказал, что на прошлых выходных купил ящик пива ROCK в магазине Coop в Нарва-Йыэсуу. Дома, посмотрев на дно банки, он обнаружил, что срок годности напитка истек еще 21.05.2023.