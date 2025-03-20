Жительница Вильянди Яне 19 марта опубликовала пост в Facebook-группе Märgatud Viljandis о штрафе за парковку, который она получила днем ранее на парковке банка SEB. Ей выписали штраф в размере сорока евро за то, что она якобы припарковалась слишком далеко от бордюра.
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Жительница Эстонии, получившая штраф, в недоумении: «Мне казалось, я припарковалась правильно»
Однако женщину беспокоит, почему инспектор выписал штраф, не зафиксировав конкретное измерение, а лишь оценив расстояние на глаз. Кроме того, ее удивляет тот факт, что инспектор, выписавший штраф, также занимается рассмотрением жалоб на свои же штрафы.