Жительница Эстонии, получившая штраф, в недоумении: «Мне казалось, я припарковалась правильно»

Жительница Вильянди Яне 19 марта опубликовала пост в Facebook-группе Märgatud Viljandis о штрафе за парковку, который она получила днем ранее на парковке банка SEB. Ей выписали штраф в размере сорока евро за то, что она якобы припарковалась слишком далеко от бордюра.