Жительница Таллинна, ставшая жертвой кражи личных данных: «Слова судебного пристава лишили меня дара речи»

Осенью прошлого года Татьяна получила электронное письмо из бюро судебных исполнителей, в котором утверждалось, что она была поймана на краже, оштрафована на 800 евро и не оплатила эту сумму. Сначала работающая водителем трамвая Татьяна подумала, что это фишинговое письмо.

«Судебный исполнитель сказал, что этот долг связан с магазинной кражей, которую я якобы совершила в апреле 2024 года. Я остолбенела и попросила судебного исполнителя приостановить дело, пока я не разберусь с полицией, ведь это не я», - рассказала женщина в передаче Pealtnägija.