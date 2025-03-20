Жительница Таллинна, ставшая жертвой кражи личных данных: «Слова судебного пристава лишили меня дара речи»

Татьяна никогда не имела проблем с законом, но, тем не менее, 41-летняя водитель трамвая и мать двоих детей официально числится вором и должником. Причиной этого стала ее коварная двоюродная сестра, укравшая личность Татьяны, сообщили в среду в программе ETV Pealtnägijа.
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Осенью прошлого года Татьяна получила электронное письмо из бюро судебных исполнителей, в котором утверждалось, что она была поймана на краже, оштрафована на 800 евро и не оплатила эту сумму. Сначала работающая водителем трамвая Татьяна подумала, что это фишинговое письмо.