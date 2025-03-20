Дочь Брюса Уиллиса поделилась трогательными кадрами с тяжелобольным отцом: «Величайший человек всех времен и народов»

«С днем рождения, величайший человек всех времен и народов. Каждый день я думаю: о, боже, 50 процентов моей ДНК от него. Музыка, которую я сочиняю, магия, которую я создаю, и притягательное озорство, которое есть во мне, - это наследие моего отца, живущее в мире», - написала она.

На кадрах звезда «Крепкого орешка» держит Скаут на руках как совсем ещё малышкой, так и взрослой женщиной. Во втором случае, Брюс не смог сдержать слез. На днях супруга тяжелобольного актера Эмма Хеминг рассказала о шокирующем звонке, который она получила от «очень известного врача» на фоне борьбы актера с деменцией.

«Мне позвонил очень известный врач и сообщил, что у члена его семьи только что диагностировали болезнь Альцгеймера, и у них трое детей в возрасте 10, 12 и 14 лет, и что ему нужны все мои ресурсы, любые контакты. И я такая: "Что?" - рассказала Эмма в Instagram. - У меня есть контакты, и ничто не делает меня счастливее, чем возможность быть полезной».

«У меня просто в голове не укладывается, почему у наших врачей еще нет списка способов поддержки лиц, которым нужен уход?» - возмутилась жена Брюса Уиллиса.