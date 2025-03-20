Магний – для спокойствия и энергии: есть ли у вас дефицит и как его предотвратить

Три наиболее популярные формы магния и их действие

Цитрат магния - для энергии и снятия стресса. Если вы чувствуете напряжение, усталость или часто страдаете от головных болей, цитрат магния может стать отличным помощником. Он быстро всасывается в организм и помогает снять мышечное напряжение, тревогу и даже проблемы с пищеварением.

«Многие люди, которые выбирают эту форму, говорят, что уже через несколько дней чувствуют себя более спокойными и энергичными. Кроме того, цитрат магния действует как мягкое натуральное слабительное, что помогает тем, кто склонен к запорам».

Бисглицинат магния - для нервной системы и качественного сна. Если вы страдаете от бессонницы, тревоги или нервного напряжения, бисглицинат магния - верное решение. Он связан с аминокислотой глицином, которая помогает успокоить нервную систему и способствует глубокому, восстанавливающему сну. Кроме того, бисглицинат бережно относится к пищеварительной системе, поэтому он также является хорошим выбором для тех, у кого цитрат может вызывать раздражение желудка.

Хлорид магния - быстро впитывается и может наноситься на кожу. Если вам необходимо как можно быстрее восполнить запасы магния, хлорид магния - один из самых эффективных вариантов. Он хорошо всасывается как перорально, так и через кожу. Поэтому его часто используют наружно в виде масла - просто втирают в кожу для расслабления мышц и снятия спазмов.

«Этот метод особенно популярен среди спортсменов и тех, кто хочет быстро снять напряжение после напряженных тренировок. Кроме того, наружное применение - идеальное решение для тех, кто страдает от чувствительности желудка, вызванной пероральными препаратами магния», - говорит Лайла Залите.