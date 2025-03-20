У вас часто бывают мышечные судороги, вы с трудом засыпаете или боретесь с постоянной усталостью? Может быть, вы не можете успокоиться после напряженного дня, испытываете тревогу или учащенное сердцебиение? Эти симптомы могут быть признаком дефицита магния. Как узнать, есть ли у вас дефицит магния, как эффективно его принимать и какая форма магния лучше всего вам подходит? Давайте узнаем!
Магний – для спокойствия и энергии: есть ли у вас дефицит и как его предотвратить
Почему магний так важен?
Магний, который часто называют «источником покоя и энергии», - один из самых важных микроэлементов в организме, но многие люди не осознают его важности, пока не начнут испытывать признаки дефицита.
«Дефицит магния - более распространенная проблема, чем многие думают. Люди часто приходят в аптеку с жалобами на мышечные судороги, усталость и даже беспокойство, и часто оказывается, что всему виной недостаток этого минерала», - говорит фармацевт.
«Магний - важнейший минерал, участвующий в более чем 300 биохимических процессах в организме. Он помогает нашей нервной системе оставаться уравновешенной и спокойной, уменьшая стресс и тревогу. Без достаточного количества магния мы становимся раздражительными и легче устаем».
Кроме того, этот минерал необходим для работы мышц - он помогает им как сокращаться, так и расслабляться, что особенно важно для спортсменов и физически активных людей. Без магния наш организм не может вырабатывать достаточно энергии, и мы можем чувствовать себя истощенными даже после отдыха.
Фармацевт добавляет, что магний также важен для здоровья костей и сердца, и не только:«Магний не только помогает сохранить кости крепкими, но и регулирует ритм сердца, обеспечивая его бесперебойную работу. Этот минерал играет не менее важную роль в углеводном обмене, помогая регулировать уровень глюкозы и инсулина в крови, что, в свою очередь, влияет на общее состояние организма и уровень энергии».
Когда в нашем организме достаточно магния, мы чувствуем себя энергичными, спокойными и сильными, но при его недостатке организм начинает сигнализировать о проблемах. Однако дефицит магния не всегда легко обнаружить, поскольку он часто развивается постепенно, а симптомы могут быть неспецифическими. Кроме того, проявления зависят от того, насколько низок уровень магния в организме.
Признаки дефицита магния
Физические симптомы:
- Мышечное напряжение, судороги и спазмы;
- Усталость и слабость;
- Головная боль.
Симптомы со стороны нервной системы:
- Нервозность, беспокойство;
- Трудности с засыпанием и нарушения сна;
- Когнитивные нарушения (трудности с концентрацией внимания, ухудшение памяти).
Сердечно-сосудистые симптомы:
- Аритмичное сердцебиение.
Если вы заметили у себя подобные симптомы, рекомендуется обратиться к врачу и пройти необходимые обследования, чтобы установить точную причину и вовремя начать соответствующее лечение.
Что вызывает дефицит магния?
Фармацевт Лайла Залите отмечает, что одной из главных причин дефицита магния является неправильное питание. Переработанные продукты и фастфуд, которые так часто становятся частью повседневного меню, к сожалению, не содержат достаточного количества магния. Если меню недостаточно сбалансировано, легко может возникнуть дефицит ценных питательных веществ, в том числе и магния.
"Кишечное всасывание также может способствовать дефициту. Всасывание магния происходит в тонком кишечнике, а с возрастом всасывание в кишечнике снижается. Кроме того, всасывание магния в пищеварительной системе может нарушаться при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как целиакия, болезнь Крона и другие, чрезмерном употреблении алкоголя и длительном приеме некоторых лекарственных препаратов.
Кальций, кофе, жиры и белки, а также недостаток витаминов B1, B6 и D препятствуют усвоению магния, - продолжает она.
«Около 30 процентов потребляемого магния выводится почками, и этому процессу может способствовать ряд лекарств, например, стимуляторы мочеиспускания и нефротоксичные препараты, которые негативно влияют на работу почек. Повышенное выведение магния может быть спровоцировано такими заболеваниями, как дисфункция почек и сахарный диабет, в результате длительной диареи и рвоты, чрезмерного употребления слабительных и голодания. Магний также может быть потерян во время интенсивных физических нагрузок, когда он выводится с потом», - объясняет фармацевт.
Как восполнить запасы магния?
«Лучший способ получить достаточное количество магния - это сбалансированное питание», - советует Лайла Залите. Чтобы получить достаточное количество магния, важно включить в свой рацион следующие продукты:
- Зеленые листовые овощи: шпинат, савойскую капусту, брокколи, укроп и зеленый лук.
- Орехи и семечки: миндаль, тыквенные семечки, кунжут.
- Бобовые: фасоль, чечевица, горох.
- Фрукты: бананы, инжир, авокадо.
- Жирная рыба: тунец, скумбрия, лосось.
- Темный шоколад: богатый источник магния, а также вкусный перекус!
Регулярное употребление этих продуктов помогает поддерживать оптимальный уровень магния естественным путем.
Нужны ли пищевые добавки?
Фармацевт отмечает, что иногда одной диеты может быть недостаточно, особенно если дефицит магния уже развился. «В таких случаях стоит подумать о добавках, но важно выбрать правильную форму, поскольку не все виды магния одинаковы - у каждого из них есть свое преимущество и применение».
Три наиболее популярные формы магния и их действие
Цитрат магния - для энергии и снятия стресса. Если вы чувствуете напряжение, усталость или часто страдаете от головных болей, цитрат магния может стать отличным помощником. Он быстро всасывается в организм и помогает снять мышечное напряжение, тревогу и даже проблемы с пищеварением.
«Многие люди, которые выбирают эту форму, говорят, что уже через несколько дней чувствуют себя более спокойными и энергичными. Кроме того, цитрат магния действует как мягкое натуральное слабительное, что помогает тем, кто склонен к запорам».
Бисглицинат магния - для нервной системы и качественного сна. Если вы страдаете от бессонницы, тревоги или нервного напряжения, бисглицинат магния - верное решение. Он связан с аминокислотой глицином, которая помогает успокоить нервную систему и способствует глубокому, восстанавливающему сну. Кроме того, бисглицинат бережно относится к пищеварительной системе, поэтому он также является хорошим выбором для тех, у кого цитрат может вызывать раздражение желудка.
Хлорид магния - быстро впитывается и может наноситься на кожу. Если вам необходимо как можно быстрее восполнить запасы магния, хлорид магния - один из самых эффективных вариантов. Он хорошо всасывается как перорально, так и через кожу. Поэтому его часто используют наружно в виде масла - просто втирают в кожу для расслабления мышц и снятия спазмов.
«Этот метод особенно популярен среди спортсменов и тех, кто хочет быстро снять напряжение после напряженных тренировок. Кроме того, наружное применение - идеальное решение для тех, кто страдает от чувствительности желудка, вызванной пероральными препаратами магния», - говорит Лайла Залите.
При выборе подходящей формы магния важно учитывать ваши индивидуальные потребности. Будь то напряжение, нарушения сна или мышечное напряжение - для каждого найдется идеальный вид магния.
Когда следует обратиться к врачу?
Магний - один из самых важных минералов в нашем организме, и его дефицит может сказаться как на физическом, так и на психическом состоянии. Если в последнее время вы испытываете постоянную усталость, повышенную тревожность, мышечные судороги или проблемы с сердечным ритмом, возможно, вам требуется больше магния.
Убедитесь, что вы питаетесь сбалансированно, выбирайте продукты, богатые магнием, и при необходимости принимайте пищевые добавки.
Если симптомы сохраняются, проконсультируйтесь с врачом, чтобы найти оптимальное решение. Ваш организм будет благодарен вам, если не будет испытывать недостатка в этом важнейшем минерале!