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Катрин Луст о решении усыпить питомца: я не могла рисковать безопасностью детей

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Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

В понедельник в эфир вышел выпуск Kuuuurija о приюте в Килинги-Нымме, где содержится почти сто собак. Теперь руководитель приюта публично критикует в соцсетях ведущую передачи Катрин Луст, причем речь зашла о ее бывшем питомце.

«В понедельник в выпуске Kuuuurija мы разобрали деятельность зоозащитницы Ирмели Грёнберг. В ответ она опубликовала обо мне пост, которым делится на странице своего НКО», - написала в соцсетях ведущая передачи Катрин Луст.

Kuuuurija освещала деятельность приюта на 90 собак, расположенного в густонаселенном районе Килинги-Нымме. НКО, занимающееся спасением животных, называется Aita Mind Koju, а его руководительница Ирмели Грёнберг недавно была награждена премией Eesti­maa uhkus (гордость Эстонии - прим.ред.).

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