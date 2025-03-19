Катрин Луст о решении усыпить питомца: я не могла рисковать безопасностью детей

В понедельник в эфир вышел выпуск Kuuuurija о приюте в Килинги-Нымме, где содержится почти сто собак. Теперь руководитель приюта публично критикует в соцсетях ведущую передачи Катрин Луст, причем речь зашла о ее бывшем питомце.