В понедельник в эфир вышел выпуск Kuuuurija о приюте в Килинги-Нымме, где содержится почти сто собак. Теперь руководитель приюта публично критикует в соцсетях ведущую передачи Катрин Луст, причем речь зашла о ее бывшем питомце.
Для подписчиков
Катрин Луст о решении усыпить питомца: я не могла рисковать безопасностью детей
«В понедельник в выпуске Kuuuurija мы разобрали деятельность зоозащитницы Ирмели Грёнберг. В ответ она опубликовала обо мне пост, которым делится на странице своего НКО», - написала в соцсетях ведущая передачи Катрин Луст.