Жители Ибицы заблокировали популярную среди туристов локацию

На данный момент Испания, возможно, активнее всех в Европе ведет борьбу с чрезмерным туризмом. Так, власти продолжают вводить все новые и новые налоги и ограничения, а местные жители - всячески портят жизнь туристам и протестуют.

Так, как пишет The Independent, жители Кала-д'Орт-де-Сан-Хосеп на острове Ибица пообещали продолжить антитуристические протесты этим летом, забаррикадировав знаменитую смотровую площадку Эс-Ведра и ее парковки бетонными блоками и предупреждениями «Вход воспрещен» и «Частная собственность».

Таким образом горожане хотят обуздать чрезмерный туризм и дикие вечеринки в этом районе.

Издание напоминает, что летом сотни неконтролируемых отдыхающих ежедневно стекаются на смотровую площадку на юго-западном побережье Ибицы, используя неофициальные парковки на частной территории, чтобы полюбоваться закатом.

Более того, за последние несколько лет в этом месте наблюдалась незаконная коммерческая деятельность: там продавались мохито, а диджеи устраивали незаконные вечеринки.

При этом, не имея возможности припарковать авто в окрестностях, туристам станет гораздо сложнее добираться до смотровой площадки Эс-Ведра пешком.