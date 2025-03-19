Пять самых опасных продуктов для вашей собаки

почечную недостаточность;

сильное отравление;

в крайних случаях - летальное последствие.

Особенно опасны сушеные виноградные ягоды, такие как изюм, поскольку они содержат более концентрированные токсины.

Орехи макадамия - загадочная токсичность

Макадамия - это орех, остающийся загадкой для ветеринаров. До сих пор неизвестно, какое именно вещество в нем вызывает интоксикацию, но даже несколько орешков могут привести к:

рвоте;

слабости;

повышенной температуры;

проблем с координацией;

тремору.

Наибольший риск возникает у маленьких и средних по размеру собак, поэтому лучше вообще не оставлять эти орехи в доступном для любимца месте.

Шоколад - самый известный токсин

Шоколад содержит два опасных для собак компонента: теобромин и кофеин. В отличие от людей, собаки не могут быстро метаболизировать эти вещества, а это приводит к:

учащенного сердцебиения;

рвоты;

диареи;

судорог;

в крайних случаях - смерти.

Чем темнее и горче шоколад, тем больше в нем токсичных веществ. Белый шоколад менее опасен, однако его все равно не рекомендуют давать собакам.

Помните, что здоровье вашего питомца зависит от вас. Если вы подозреваете, что ваша собака могла съесть что-то токсичное, немедленно обратитесь к ветеринару. Даже если симптомы еще не проявились, действовать нужно как можно скорее. Всегда следите за тем, что есть ваш любимец и избегайте продуктов, которые могут ему навредить. А лучший способ выразить свою любовь - это не только ласка и забота, но и ответственное отношение к его здоровью.