ВИДЕО Меган Маркл обвинили во лжи из-за свежего ролика в соцсетях: «Она ходячее недоразумение»

Наследников актриса не показывает, разве что со спины, а потому она ограничилась упоминанием - актриса решила приготовить трехлетней Лилибет и пятилетнему Арчи оладьи в честь Дня святого Патрика.​​​

В ролике Меган показала, как взбивает зеленое тесто в миске, а потом выливает его в вафельницу. Сравнив форму прибора и форму вафли, публика разглядела недочеты, и решила: угощение Меган купила.​

«Непреодолимое желание Меган Маркл лгать обо всем выражается даже в чем-то нетривиальном, например, в вафле», - написал пользователь X. «Совсем не удивительно! Усилия, которые она вкладывает в постановку даже самых простых вещей, впечатляют. Представьте, что вы проходите через все это только для того, чтобы подделать вафлю», - добавил другой. «Она не только что сделала вафлю, а разогрела замороженную. Это именно то, что она сделала для своих детей», - не сдержался еще один.

Ранее Меган Маркл раскрыла неожиданный факт о себе. Актриса призналась, что ходит на групповые тренировки в спортзал. В Монтесито, рассказывает звезда, она действительно чувствует себя как дома. «Я хожу на групповые занятия, на которых иногда от сорока до 50 человек, и просто захожу, говорю: "Привет!" Конечно, в начале казалось, что это слишком много. Кстати, я думаю, что любой, кто ходит на занятия йогой с 50 людьми и заходит одним из последних, когда все на вас смотрят, будет чувствовать себя немного некомфортно!», - отмечала звезда.​

Кейт Миддлтон такого себе позволить не может.