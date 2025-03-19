Любимый многими эстонский производитель детской одежды прекратил деятельность

«В прошлом году я заказывала у них шапку. Несмотря на сложности, в итоге я все же получила посылку, и мне всегда отвечали на сообщения. Недавно я увидела, что они продают шапки по хорошей цене. Решила дать им еще один шанс, тем более никаких негативных отзывов я тогда не видела»​, - пишет одна мама.