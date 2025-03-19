Muhebeebi, производитель детских шапок ручной работы, в последнее время столкнулся с волной недовольства со стороны клиентов. На прошлой неделе бренд объявил в соцсетях о закрытии. «Очень жаль, ваши шапки были нашими любимыми много лет», - пишут одни. «Где мой заказ? Вы не отвечаете», - возмущаются другие.
Для подписчиков
Любимый многими эстонский производитель детской одежды прекратил деятельность
В Facebook-группе Muksula :) jutunurk в последнее время появилось несколько постов, посвященных шапкам от Muhebeebi.