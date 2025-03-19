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Любимый многими эстонский производитель детской одежды прекратил деятельность

Перевод: Герман Аверьянов
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Фото статьи
Фото: Erakogu

Muhebeebi, производитель детских шапок ручной работы, в последнее время столкнулся с волной недовольства со стороны клиентов. На прошлой неделе бренд объявил в соцсетях о закрытии. «Очень жаль, ваши шапки были нашими любимыми много лет», - пишут одни. «Где мой заказ? Вы не отвечаете», - возмущаются другие.

В Facebook-группе Muksula :) jutunurk в последнее время появилось несколько постов, посвященных шапкам от Muhebeebi.

«В прошлом году я заказывала у них шапку. Несмотря на сложности, в итоге я все же получила посылку, и мне всегда отвечали на сообщения. Недавно я увидела, что они продают шапки по хорошей цене. Решила дать им еще один шанс, тем более никаких негативных отзывов я тогда не видела»​, - пишет одна мама.

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