Пробуждение среди ночи может быть неприятным для людей с чутким сном. Кажется, что это редкость, но на самом деле с этим сталкиваются многие. У этого явления есть простая причина и объяснение.
Неожиданная причина, почему многие просыпаются в три часа ночи
Часто просыпаетесь в три часа ночи? Возможно, причина кроется в уровне сахара в крови.
Когда организм долго остается без пищи, уровень глюкозы падает, и мозг подает тревожный сигнал, запуская выработку кортизола - гормона стресса. Он ускоряет метаболизм, но может привести к внезапному пробуждению.
Если это случается регулярно, попробуй перед сном есть белковую пищу и медленные углеводы - они помогут сохранить стабильный уровень сахара. Избегай сладких перекусов, чтобы не спровоцировать резкое снижение глюкозы ночью.
Так что, если снова проснетесь в три часа ночи, возможно, организму просто нужно «топливо» получше!