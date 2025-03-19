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Неожиданная причина, почему многие просыпаются в три часа ночи

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Пробуждение среди ночи может быть неприятным для людей с чутким сном. Кажется, что это редкость, но на самом деле с этим сталкиваются многие. У этого явления есть простая причина и объяснение.

Часто просыпаетесь в три часа ночи? Возможно, причина кроется в уровне сахара в крови.

Когда организм долго остается без пищи, уровень глюкозы падает, и мозг подает тревожный сигнал, запуская выработку кортизола - гормона стресса. Он ускоряет метаболизм, но может привести к внезапному пробуждению.

Если это случается регулярно, попробуй перед сном есть белковую пищу и медленные углеводы - они помогут сохранить стабильный уровень сахара. Избегай сладких перекусов, чтобы не спровоцировать резкое снижение глюкозы ночью.

Так что, если снова проснетесь в три часа ночи, возможно, организму просто нужно «топливо» получше!

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