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Опубликованы секретные документы принца Гарри – главный вопрос о запрещенных веществах до сих пор остается без ответа

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Фото статьи
Фото: Ethan Cairns / Scanpix

Федеральный судья США постановил опубликовать документы, связанные с визовой заявкой принца Гарри, однако они подверглись значительному редактированию и не дают ответа на вопрос, признавался ли Гарри в своем прошлом употреблении запрещенных веществ.

Данные о визе принца Гарри в США были обнародованы Министерством внутренней безопасности США в рамках запроса о свободе информации (FOI), поданного консервативным американским аналитическим центром Heritage Foundation, сообщает ITV. Решение вынес судья Карл Николс, который еще в сентябре прошлого года заявлял, что в раскрытии файлов нет общественного интереса, и Heritage Foundation настаивал на изменении этого решения.

В отредактированных документах юрист из Министерства внутренней безопасности заявил, что его заявление соответствовало всем «применимым правилам и положениям».

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