Опубликованы секретные документы принца Гарри – главный вопрос о запрещенных веществах до сих пор остается без ответа

Данные о визе принца Гарри в США были обнародованы Министерством внутренней безопасности США в рамках запроса о свободе информации (FOI), поданного консервативным американским аналитическим центром Heritage Foundation, сообщает ITV. Решение вынес судья Карл Николс, который еще в сентябре прошлого года заявлял, что в раскрытии файлов нет общественного интереса, и Heritage Foundation настаивал на изменении этого решения.