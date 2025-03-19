Федеральный судья США постановил опубликовать документы, связанные с визовой заявкой принца Гарри, однако они подверглись значительному редактированию и не дают ответа на вопрос, признавался ли Гарри в своем прошлом употреблении запрещенных веществ.
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Опубликованы секретные документы принца Гарри – главный вопрос о запрещенных веществах до сих пор остается без ответа
Данные о визе принца Гарри в США были обнародованы Министерством внутренней безопасности США в рамках запроса о свободе информации (FOI), поданного консервативным американским аналитическим центром Heritage Foundation, сообщает ITV. Решение вынес судья Карл Николс, который еще в сентябре прошлого года заявлял, что в раскрытии файлов нет общественного интереса, и Heritage Foundation настаивал на изменении этого решения.