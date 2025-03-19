В Таллинне поймали экзотическую змею: «На всякий случай надел перчатки, вдруг она ядовитая»

Призыв найти владельца змеи Вальнер разместил в социальных сетях: «Помогли бы вернуть этого проказника домой!»

Около трех часов дня он получил вызов на поимку змеи от спасательной команды Нымме. Спасатель Андреас из той же команды пояснил, что сообщение о змее поступило в Центр тревоги.

К слову, это далеко не первый случай, когда питомец сбегает. «Такие вызовы время от времени бывают, хотя экзотические животные попадаются реже», - говорит он.

Спасатели обнаружили оранжевую змею рядом с жилым домом и вызвали на помощь группу спасения животных, которая обычно оказывает поддержку полиции и спасательному департаменту в таких ситуациях.

Руководитель группы спасения животных Хейки Вальнер сообщил, что пока взял змею под свою опеку и дает владельцу час, чтобы выйти на связь. «Если хозяин не объявится, змея отправится в Аэгвийду к специалисту, который хорошо разбирается в пресмыкающихся. Владелец потом сможет забрать ее оттуда», - пояснил Вальнер.

Ядовита ли эта змея? «Всех экзотических животных не знаешь наизусть», - признается Вальнер.

«По внешнему виду напоминает маисового полоза, таких змей называют маисовыми ужами, окрас тоже подходящий. На всякий случай я надел перчатки, вдруг она ядовитая. Золотое правило: если точно не знаешь, лучше быть осторожным… Экзотических змей я не так хорошо различаю».

Позже Вальнер сообщил, что, к счастью, змея оказалась неядовитым маисовым полозом. «Безобидное и милое существо!» - сказал он, выразив желание как можно скорее вернуть питомца его владельцу.