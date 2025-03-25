Это лето в Эстонии обещает быть жарким - и дело не только в погоде, но и в насыщенной концертной программе.
Летом идем в отрыв: самые яркие мероприятия по всей Эстонии, которые невозможно пропустить
Портал Limon.ee подготовил для вас подборку самых ожидаемых мероприятий этого лета.
Martin Garrix - 31 мая, Тарту, аэродром Раади
В последний день весны в Тарту выступит легендарный диджей и продюсер Martin Garrix. Это будет его первое сольное выступление в Эстонии, и для него выбрана действительно необычная локация - аэродром Раади, расположенный за зданием Эстонского национального музея.
Мартин Гаррикс впервые прославился в 2013 году благодаря треку Animals, который сделал его мировой звездой в возрасте всего 17 лет.
Фестиваль уличной еды
В пятый юбилейный раз таллиннский Фестиваль уличной еды пройдет на новом месте - в зоне Старого порта. Гости смогут попробовать разнообразные уличные блюда от представителей из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.
Каждый день фестиваля будет сопровождаться концертами и выступлениями диджеев. Также посетителей ждет множество новинок и сюрпризов. По традиции вместе с фестивалем будет работать крупнейший в странах Балтии парк развлечений Sky Tivoli.
Мероприятие пройдет не только в столице! Кроме Таллинна фудтраки посетят еще десять городов по всей Эстонии.
Imagine Dragons
3 июня 2025 года Таллиннское певческое поле охватит безумная энергия, когда на сцену выйдет один из наиболее успешных поп-рок-коллективов Imagine Dragons. Группа приедет в Таллинн в рамках своего мирового турне в поддержку последнего альбома Loom.
Группа Imagine Dragons, в состав которой входят Дэн Рейнольдс (вокал), Уэйн Сермон (гитара) и Бен МакКи (бас-гитара), была создана в 2008 году и молниеносно покорила весь мир. Впервые они обратили на себя внимание синглом It's Time, за которым в 2012 году последовал выпуск дебютного альбома Night Visions. Вошедший в него хит Radioactive до сих пор остается незабвенным. В последующие годы группа выпустила несколько успешных альбомов, неизменно становившихся лидерами хит-парадов. Smoke + Mirrors (2015), Evolve (2017) и Origins (2018). В них вошли такие легендарные композиции, как Believer, Thunder и Demons.
Джастин Тимберлейк - 9 июня, Певческое поле
А меньше, чем через неделю еще одна мировая звезда впервые выступит в Эстонии - на сцене Таллиннского Певческого поля появится Джастин Тимберлейк. Концерт, в который войдут как зажигательные танцевальные хиты вроде «FutureSex/LoveSounds», так и проникновеннее баллады вроде «Man of the Woods», подарит зрителям незабываемые эмоции.
Кайли Миноуг - 21 июня, Unibet Arena
Легендарная поп-дива Кайли Миноуг также посетит Таллинн в рамках мирового тура Tension.
Tension Tour 2025 обещает любителям популярной музыки грандиозное впечатление, которое будут создавать ослепительные визуалы, сама Кайли, находящаяся в своей лучшей форме, и все легендарные хиты. Начиная с блестящих композиций в стиле электро-попа с альбома Disco и заканчивая обнажающими душу песнями Slow и Confide in Me - это шоу охватывает десятилетия блестящей карьеры певицы.
Beach Grind - 11-12 июля, Пярну
Любителям танцевальной музыки стоит отправиться в Пярну, где пройдет Beach Grind - крупнейший пляжный фестиваль в странах Балтии. В этом году хэдлайнерами станут американская рэп-звезда Wiz Khalifa и победитель Eesti laul-2025 Томми Кэш.
AC/DC - 24 июля, Певческое поле
Гиганты мирового рока AC/DC вновь порадуют поклонников своими хитами. Их последний альбом Power Up покорил вершины чартов, а живые выступления группы по-прежнему остаются одними из самых мощных в мире.
AC/DC ворвались в мир рок-музыки более 50 лет назад - более полувека вечных хитов! Ангус Янг (гитара), Брайан Джонсон (вокал), Стиви Янг (ритм-гитара), Мэтт Лауг (ударные) и Крис Чейни (бас-гитара) снова готовы сотрясать европейские сцены и радовать поклонников культовыми композициями: Highway to Hell, Thunderstruck, Back in Black и You Shook Me All Night Long.
Õllesummer - 30 июля - 2 августа, Певческое поле
Самый масштабный фестиваль Эстонии Õllesummer соберет множество звезд. В этом году в программе The Jacksons, Sash! и Londonbeat, а также украинская поп-звезда Макс Барских и многие другие эстонские исполнители.
50 Cent
8 августа, на Таллиннском Певческом поле выступит одна из крупнейших звезд хип-хопа в мире - 50 Cent. В его репертуар входят суперхиты In Da Club, Candy Shop, 21 Questions и многие другие.
50 Cent сейчас популярен как никогда: за последние два года он дал концерты по всему миру, которые мгновенно собирали аншлаги на огромных стадионах. Если в прошлом году 50 Cent выступил с тремя грандиозными шоу в Латвии и Литве, собрав в общей сложности около 35 000 зрителей, то концерт в Таллинне станет единственным шоу в регионе. Поэтому на него ожидается прибытие десятков тысяч фанатов из-за пределов Эстонии.
Брайан Адамс - 14 августа, Певческое поле
Брайан Адамс выступит 14 августа на Таллиннском певческом поле. Это мероприятие станет частью его европейского тура «Roll with the Punches Tour 2025». Адамс, которого считают одним из лучших исполнителей живых выступлений в мире, привезет в Таллинн свою всемирно признанную музыку и энергичное шоу.
Стив Аоки - 22 августа, Певческое поле
Всемирно известный диджей и продюсер Стив Аоки впервые привезет в Таллинн свое шоу. Он известен своими коллаборациями с BTS, Snoop Dogg, Linkin Park и Maluma. Это будет его единственный концерт в Балтии, а также в ближайших странах.
David Guetta - 23 августа, Певческое поле
А на следующий день выступит культовый диджей Дэвид Гетта. Этот человек перевернул представление о танцевальной музыке и стал одним из самых влиятельных продюсеров в мире. Он сотрудничает с The Black Eyed Peas, Рианной, Мадонной, Pitbull и многими другими.