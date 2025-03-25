Летом идем в отрыв: самые яркие мероприятия по всей Эстонии, которые невозможно пропустить

Портал Limon.ee подготовил для вас подборку самых ожидаемых мероприятий этого лета.

Martin Garrix - 31 мая, Тарту, аэродром Раади

В последний день весны в Тарту выступит легендарный диджей и продюсер Martin Garrix. Это будет его первое сольное выступление в Эстонии, и для него выбрана действительно необычная локация - аэродром Раади, расположенный за зданием Эстонского национального музея.

Мартин Гаррикс впервые прославился в 2013 году благодаря треку Animals, который сделал его мировой звездой в возрасте всего 17 лет.

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Фестиваль уличной еды

В пятый юбилейный раз таллиннский Фестиваль уличной еды пройдет на новом месте - в зоне Старого порта. Гости смогут попробовать разнообразные уличные блюда от представителей из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.

Каждый день фестиваля будет сопровождаться концертами и выступлениями диджеев. Также посетителей ждет множество новинок и сюрпризов. По традиции вместе с фестивалем будет работать крупнейший в странах Балтии парк развлечений Sky Tivoli.

Мероприятие пройдет не только в столице! Кроме Таллинна фудтраки посетят еще десять городов по всей Эстонии.

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Imagine Dragons

3 июня 2025 года Таллиннское певческое поле охватит безумная энергия, когда на сцену выйдет один из наиболее успешных поп-рок-коллективов Imagine Dragons. Группа приедет в Таллинн в рамках своего мирового турне в поддержку последнего альбома Loom.