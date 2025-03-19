Назван город для идеального отдыха в Италии

Это Полиньяно-а-Маре, расположенный на известняковых скалах.​ Город, в котором летом 30 градусов жары, славится своими жилищами на вершине скалы и потрясающим пляжем. Этот невероятно живописный пляж, высеченный в 20-метровой известняковой скале, отличается кристально чистой водой и является фаворитом местных жителей.

Этот древний город, корни которого уходят в IV век до нашей эры, идеально подходит для тех, кто ищет настоящий итальянский отдых, очаровывая туристов природной красотой и историческим богатством.

На скале, на которой стоит Полиньяно, есть около 20 пещер, созданных морем. Самая большая из них - пещера Палаццезе.

В городе можно погулять по узким извилистым улочкам исторического центра. Лабиринт улочек приведет вас к крошечному пляжу Лама Монакиле, который разрезает скалу надвое. Эта бухта является одной из самых известных в Италии.

Если вы хотите посетить этот потрясающий пляж, рекомендуется приходить рано утром, так как потом он может быть переполнен, особенно летом.